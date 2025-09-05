No fue el resultado esperado para Alpine: Gasly y Paul Aron finalizaron P18 y P20 en la FP1 del GP de Italia

Esta sesión no contó con la participación del argentino Franco Colapinto , quien le cedió su Alpine al estonio Paul Aron por las pruebas obligatorias para rookies . Su reemplazante de turno no pudo redondear una muy buena actuación y terminó último, a dos segundos de Hamilton, mientras que el otro piloto oficial del equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó 18°.

La práctica libre 2 del GP de Italia, que ya contará con la presencia de Colapinto , comenzará a las 12 del mediodía (hora de Argentina).

Paul Aron y su gran vuelta rápida en la FP1 del GP de Monza

En tanto, los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, dominaron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia , correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1 . El siete veces campeón del mundo se quedó con la primera posición gracias a su vuelta en la que registró un tiempo de 1:20,117, mientras que el monegasco terminó como su escolta, al finalizar a solo 169 milésimas.

¡¡NUNCA LO DEN POR VENCIDO A LEWIS!! Hamilton VOLÓ sobre el final en Monza y con este vueltón de 1:20.117 se adueñó de la Práctica 1 para que deliren los Tifosi de Ferrari en las tribunas. #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wFEQPgvdTt

Este resultado ilusiona de cara a lo que resta en el fin de semana a los tifosis de Ferrari, en un año verdaderamente para el olvido para la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1. A su vez, la gran sorpresa de la sesión fue el español Carlos Sainz Jr., de Williams, quien terminó en la tercera posición.

En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien lidera el campeonato, concluyó sexto.

El minuto a minuto de Paul Aron y Alpine en la FP1 de Italia

Final de la FP1 del GP de Italia: Gasly P18 y Aron P20

Se terminó la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Italia y el resultado no fue el esperado por Alpine. Pierre Gasly finalizó en el puesto 18° al marcar un tiempo de 1:21.794 con gomas medias. Por su parte, Paul Aron, el piloto que reemplazó a Franco Colapinto, terminó en el último lugar con un tiempo de 1:22.307.

Por otro lado, la locura Tiffosi se desató en las tribunas, ya que Lewis Hamilton terminó primero y Charles Leclerc fue segundo completando un 1-2 para el Cavallino Rampante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1963945244782743587&partner=&hide_thread=false FP1 CLASSIFICATION



Lewis Hamilton tops the timesheets in his first session as a Ferrari driver at Monza #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/6v5vt0AGKT — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Pierre Gasly bajó su tiempo con las gomas blandas

En uno de sus últimos giros, Pierre Gasly pasó por los boxes y cambió sus gomas medias a blandas. Con este nuevo set de neumáticos marcó un tiempo de 1:21.794 lo que lo posicionó en el puesto 17°.

Bandera roja por exceso de leca en la pista

Los comisarios de pista decidieron suspender la sesión por el exceso de leca que hay en la variante Ascari debido a que varios pilotos se fueron de la pista y la ensuciaron provocando que no se pueda correr en ese sector.

Paul Aron tuvo un pequeño susto en la variante Ascari

El piloto estonio tocó la grava y realizó un trompo de 180 grados. De todas maneras, el monoplaza no sufrió ningún daño y pudo continuar sin problemas con su vuelta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1963933941435342908&partner=&hide_thread=false ¡TROMPO DE ARON EN MONZA! El piloto de Alpine perdió el control de su monoplaza y terminó saliendo de la pista.



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/naz1wQgn8J — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Pierre Gasly también dio su segunda vuelta rápida

El piloto francés, que había pasado por los boxes, salió nuevamente a la pista y marcó su segundo tiempo rápido en la FP1. En esta oportunidad, Gasly giró en un tiempo de 1:22.307.

Segundo tiempo rápido de Paul Aron, el reemplazante de Franco Colapinto

El piloto estonio siguió dando vueltas en el trazado de Monza y mejoró su marca con respecto al primer giro. En esta oportunidad, el sustituto de Colapinto marcó un tiempo de 1:22.565.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1963932457901646191&partner=&hide_thread=false Paul Aron, piloto que ocupa el asiento de Colapinto en la FP1, salió a la pista de Monza: 1:22.565 su marca...



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6VOm7Xz9t4 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Primera vuelta de Paul Aron y Pierre Gasly en Monza

Los dos pilotos de Alpine salieron a marcar su primer tiempo rápido en el templo de la velocidad y la diferencia entre ambos fue mínima. El francés marcó un tiempo de 1:24.004 con gomas medias mientras que el reemplazante de Franco Colapinto giró en 1:24.182.