No fue el resultado esperado para Alpine: Gasly y Paul Aron finalizaron P18 y P20 en la FP1 del GP de Italia
Los dos pilotos de Alpine no tuvieron un buen ritmo y terminaron en el puesto 18° y 20° respectivamente en la primera práctica del Gran Premio de Italia.
Esta sesión no contó con la participación del argentino Franco Colapinto, quien le cedió su Alpine al estonio Paul Aron por las pruebas obligatorias para rookies. Su reemplazante de turno no pudo redondear una muy buena actuación y terminó último, a dos segundos de Hamilton, mientras que el otro piloto oficial del equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó 18°.
La práctica libre 2 del GP de Italia, que ya contará con la presencia de Colapinto, comenzará a las 12 del mediodía (hora de Argentina).
Video: Paul Aron en la FP1 del GP de Monza
En tanto, los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, dominaron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1. El siete veces campeón del mundo se quedó con la primera posición gracias a su vuelta en la que registró un tiempo de 1:20,117, mientras que el monegasco terminó como su escolta, al finalizar a solo 169 milésimas.
Este resultado ilusiona de cara a lo que resta en el fin de semana a los tifosis de Ferrari, en un año verdaderamente para el olvido para la escudería más ganadora en la historia de la Fórmula 1. A su vez, la gran sorpresa de la sesión fue el español Carlos Sainz Jr., de Williams, quien terminó en la tercera posición.
En lo que respecta a los pilotos que pelean por el título, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien lidera el campeonato, concluyó sexto.
El minuto a minuto de Paul Aron y Alpine en la FP1 de Italia
Final de la FP1 del GP de Italia: Gasly P18 y Aron P20
Se terminó la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Italia y el resultado no fue el esperado por Alpine. Pierre Gasly finalizó en el puesto 18° al marcar un tiempo de 1:21.794 con gomas medias. Por su parte, Paul Aron, el piloto que reemplazó a Franco Colapinto, terminó en el último lugar con un tiempo de 1:22.307.
Por otro lado, la locura Tiffosi se desató en las tribunas, ya que Lewis Hamilton terminó primero y Charles Leclerc fue segundo completando un 1-2 para el Cavallino Rampante.
Pierre Gasly bajó su tiempo con las gomas blandas
En uno de sus últimos giros, Pierre Gasly pasó por los boxes y cambió sus gomas medias a blandas. Con este nuevo set de neumáticos marcó un tiempo de 1:21.794 lo que lo posicionó en el puesto 17°.
Bandera roja por exceso de leca en la pista
Los comisarios de pista decidieron suspender la sesión por el exceso de leca que hay en la variante Ascari debido a que varios pilotos se fueron de la pista y la ensuciaron provocando que no se pueda correr en ese sector.
Paul Aron tuvo un pequeño susto en la variante Ascari
El piloto estonio tocó la grava y realizó un trompo de 180 grados. De todas maneras, el monoplaza no sufrió ningún daño y pudo continuar sin problemas con su vuelta.
Pierre Gasly también dio su segunda vuelta rápida
El piloto francés, que había pasado por los boxes, salió nuevamente a la pista y marcó su segundo tiempo rápido en la FP1. En esta oportunidad, Gasly giró en un tiempo de 1:22.307.
Segundo tiempo rápido de Paul Aron, el reemplazante de Franco Colapinto
El piloto estonio siguió dando vueltas en el trazado de Monza y mejoró su marca con respecto al primer giro. En esta oportunidad, el sustituto de Colapinto marcó un tiempo de 1:22.565.
Primera vuelta de Paul Aron y Pierre Gasly en Monza
Los dos pilotos de Alpine salieron a marcar su primer tiempo rápido en el templo de la velocidad y la diferencia entre ambos fue mínima. El francés marcó un tiempo de 1:24.004 con gomas medias mientras que el reemplazante de Franco Colapinto giró en 1:24.182.