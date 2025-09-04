Pierre Gasly reveló que tuvo una charla con Colapinto tras su queja pública: "Hablamos personalmente y tuvimos..."

Pierre Gasly habló este jueves en el circuito de Monza sobre la situación que vivió con Franco Colapinto en el final del Gran Premio de Países Bajos, luego que el piloto argentino terminara molesto por lo que consideró una oportunidad perdida para sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1 con Alpine .

El domingo pasado, Colapinto protagonizó una destacada actuación en el trazado neerlandés. Sin embargo, en las últimas vueltas se encontró con su compañero Gasly , lo que le hizo perder tiempo clave antes de poder adelantarlo. Esa demora fue suficiente para que no alcanzara a Esteban Ocon y se quedara sin el punto final de la carrera, terminando en la 11° posición.

Tras la competencia, el argentino fue claro en su balance: “Fue una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos buenas oportunidades, pero creo que nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”. Y agregó: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros y, siendo compañeros de equipo, no hicimos las cosas bien en la carrera”.

Gasly confirmó en Monza que habló con Colapinto tras lo sucedido: “Sí, lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera . De cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien”.

El francés defendió la manera en la que se dieron los intercambios en pista: “Si las instrucciones hubieran sido diferentes, sí. Pero creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones se hizo tal como se había acordado previamente”.

colapinto Franco Colapinto y Pierre Gasly aclararon lo ocurrido en Países Bajos antes del Gran Premio de Italia

En tanto que Colapinto prefirió enfocarse en lo positivo de su actuación en Zandvoort: “Creo que fue un muy buen fin de semana. En general, estuve muy contento con cómo fue todo. Encontramos mucho rendimiento y en la carrera hicimos un buen trabajo con la estrategia”.

Sobre lo ocurrido con su compañero, bajó el tono de la polémica: “Creo que todo está muy claro. Intercambiamos posiciones y todo estuvo bien con eso. Estuvimos muy cerca de los puntos y fue una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto”.

Alpine y una nueva oportunidad en Monza

Con la tensión ya resuelta, Alpine llega al Gran Premio de Italia con el objetivo de volver a la zona de puntos. Tanto Gasly como Colapinto confían en que el aprendizaje de Zandvoort sirva para fortalecer el trabajo en equipo y aprovechar mejor las oportunidades en las próximas carreras.