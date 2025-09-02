La verdad detrás de la polémica estrategia de Alpine que terminó perjudicando a Franco Colapinto

El Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 dejó al descubierto una estrategia de Alpine que generó debate dentro y fuera del paddock. En las últimas vueltas de la competencia disputada en Zandvoort, la escudería francesa le indicó a Pierre Gasly que cediera su posición a Franco Colapinto , pero la maniobra terminó ejecutándose con una vuelta de demora.

Lo ocurrido encendió la polémica porque el joven piloto argentino estuvo muy cerca de sumar su primer punto de la temporada, algo que finalmente no sucedió. En la vuelta 70, el equipo le ordenó a Gasly permitir el sobrepaso , pero la acción recién se concretó en el inicio de la 71, cuando Colapinto lo adelantó en la primera curva del trazado neerlandés.

Con el paso de los días, un integrante de Alpine dio más detalles sobre lo sucedido y explicó que no se trató de una improvisación, sino de un movimiento previamente acordado. En declaraciones a Infobae, el miembro del equipo aseguró que la planificación incluía realizar el intercambio en un sector seguro del circuito. En este caso, la curva seleccionada fue la llamada “Tarzán”, ubicada al final de la recta principal, que ofrece mayores condiciones de control para los pilotos.

La maniobra salió tal como estaba estipulada, pero el retraso en la ejecución terminó siendo determinante. Colapinto finalizó undécimo, a un paso de la zona de puntos, lo que aumentó la frustración del piloto de Pilar y de sus seguidores en Argentina.

El momento en el que Fanco Colapinto supera a Pierre Gasly

Tras la carrera, Colapinto compartió sus sensaciones y dejó en claro su descontento: “Una carrera larga, complicada. Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, pero fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos. Siento que estuvimos mal por no haberlos sumado. No había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, estoy un poco más cómodo”.

El argentino fue aún más crítico con la falta de coordinación dentro del equipo: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien en la carrera. Tenemos que enfocarnos en estar un poquito más seguros de qué hacer en cada momento. Hoy pude haber sumado un punto simple y no lo hicimos”.