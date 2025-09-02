El comunicado de Alpine tras los insultos de hinchas argentinos a Pierre Gasly y la reacción de Colapinto

El Gran Premio de Países Bajos dejó mucha tela para cortar en Alpine . Más allá del buen rendimiento de Franco Colapinto , que terminó a un paso de sumar sus primeros puntos para la escudería, la polémica se trasladó a las redes sociales, donde los mensajes de varios fanáticos del argentino apuntaron directamente contra Pierre Gasly y los ingenieros.

La bronca de los seguidores se originó tras lo ocurrido durante las últimas vueltas de la carrera , cuando el intercambio de posiciones entre Gasly y Colapinto se demoró más de lo previsto, lo que terminó dejando al argentino fuera del top 10.

Sin embargo, las críticas, mayormente cargadas de insultos y expresiones de odio, no pasaron desapercibidas en el equipo, que decidió emitir un comunicado oficial para pedir calma y recordar las normas de convivencia en su comunidad digital.

“Queremos que todos nuestros fans tengan una experiencia divertida y segura mientras interactúan en nuestros canales. Nuestro código comunitario existe para eso. Desliza para descubrirlo, tanto si eres nuevo como si ya has regresado”, expresaron desde Alpine en sus plataformas oficiales.

En el texto, la escudería enfatizó que su “prioridad es proveer un espacio seguro e inclusivo donde todos puedan interactuar con el equipo, el deporte y todo lo que eso incluye”. A continuación, difundieron una serie de lineamientos destinados a mejorar la convivencia:

Respetar a los demás: tratar con dignidad a fanáticos, pilotos, ingenieros y miembros del equipo.

Ser consciente del lenguaje: evitar expresiones discriminatorias, ofensivas o abusivas.

Participar de manera constructiva: los comentarios son bienvenidos siempre que no sean spam o contenido no relacionado.

Cuidar la privacidad: no compartir información personal propia ni de terceros.

Reportar contenido inadecuado: denunciar mensajes que infrinjan las reglas.

El comunicado cerró con un llamado a la responsabilidad compartida: “Si seguimos nuestro código, todos podemos contribuir a la positividad y darle la bienvenida a la comunidad a nuevos fanáticos del BWT Alpine F1 Team. Trabajemos juntos para convertir de nuestra comunidad un lugar divertido y disfrutable para todos”.

La reacción de Franco Colapinto

De inmediato, Franco Colapinto reaccionó al comunicado publicado por Alpine con dos emojies de aplausos, demostrando aprobar la iniciativa.

comunicado alpine Franco Colapinto reaccionó a la publicación de Alpine. X

Con este gesto, Alpine dejó en claro que entiende la pasión de sus seguidores, pero también busca poner un freno al acoso digital, que no solo afecta a los pilotos sino también al personal técnico que trabaja detrás de escena.