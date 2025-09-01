La irónica respuesta de Pierre Gasly tras la polémica con Franco Colapinto en Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos dejó una sensación agridulce para Franco Colapinto y para Alpine . El piloto argentino completó en Zandvoort su mejor actuación desde que llegó a la escudería, pero terminó en la undécima posición y quedó otra vez a las puertas de sumar su primer punto en la Fórmula 1 .

La falta de coordinación en el equipo francés y la resistencia de su compañero, Pierre Gasly , fueron clave para que la clara oportunidad se escapara.

Colapinto respondió en pista a las críticas recientes de Flavio Briatore, asesor de Alpine, con un rendimiento sólido y una estrategia arriesgada que le permitió pelear en el tramo final de la competencia. Sin embargo, la maniobra para superar a Gasly llegó demasiado tarde y el joven de Pilar no logró alcanzar a Esteban Ocon (Haas), quien finalmente se quedó con la última posición puntuable.

El episodio que encendió la polémica ocurrió después del ingreso del Safety Car provocado por el abandono de Lando Norris. Alpine llamó a Colapinto a boxes para colocar neumáticos blandos y el argentino regresó a pista con un ritmo muy superior al de Gasly , que sufría con la degradación de las gomas duras. El francés no facilitó el adelantamiento y recién lo hizo tras la orden explícita del muro, cuando ya era demasiado tarde.

Las declaraciones de Pierre Gasly tras el GP de Países Bajos

Después de la carrera, Gasly se refirió a la situación y sus declaraciones estuvieron lejos de bajar el tono de la controversia. En primera instancia, interrumpió a un periodista antes de que terminara una pregunta sobre la estrategia diferente entre ambos pilotos: “Sí, decidimos quedarnos afuera. Fue un poco arriesgado y desafortunadamente no funcionó”, señaló, con visible incomodidad.

Minutos más tarde, fue consultado sobre las perspectivas del equipo de cara al cierre de la temporada y lanzó una frase cargada de ironía: “Sí, intentaremos ganar el próximo fin de semana”, dijo con una sonrisa, dejando en claro que la tensión dentro de Alpine está lejos de resolverse.

Lo cierto es que Gasly es hasta ahora el único responsable de los 20 puntos que acumula Alpine en el campeonato de constructores, mientras que Colapinto sigue sin sumar. Sin embargo, en Zandvoort el argentino dejó claro que su ritmo fue competitivo y que la falta de coordinación interna terminó costando caro.

La bronca de Franco Colapinto

Colapinto, visiblemente enojado, no dudó en expresar su bronca por la radio y ante los micrófonos. Durante la carrera pidió de manera insistente que Gasly le cediera la posición: “¡Ey, díganle (a Gasly) que me deje pasar!”, reclamó a su ingeniero Stuart Barlow. Tras el intercambio, agradeció con cierto fastidio cuando finalmente recibió la autorización: “¡Vamos, chicos! Gracias, gracias”.

Ya fuera del auto, mantuvo su postura crítica: “Siento que no nos ayudamos para nada entre nosotros. Somos compañeros de equipo y no hicimos las cosas bien. Hoy pude haber sumado un punto y no lo hicimos”, expresó. Y agregó con claridad: “Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy. Estoy triste, porque podría haber sumado uno o dos. Era bastante simple. Una pena”.

Las declaraciones de Franco Colapinto tras terminar P11 en el GP de Países Bajos

El análisis final dejó a Alpine con más dudas que certezas. Por un lado, el rendimiento de Colapinto ilusiona de cara al futuro inmediato; por otro, la relación interna con Gasly y la toma de decisiones en el muro muestran grietas que podrían costar caro en el cierre de la temporada.

Briatore evitó entrar en la polémica y destacó únicamente la labor del argentino: “Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”, declaró.

El representante del pilarense, Jamie Campbell-Walter, también felicitó a su piloto con un mensaje claro: “Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después de la carrera merece un gran aplauso. Cada vez estamos más cerca, te merecías un punto hoy”.