Un periodista ligado a la Fórmula 1 dio detalles contundentes sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine

Franco Colapinto completó en Zandvoort su mejor actuación de la temporada en la Fórmula 1 . El piloto argentino terminó P11 en el Gran Premio de Países Bajos y quedó a solo medio segundo de lograr su primer punto con Alpine . Durante la carrera, mostró firmeza en los momentos clave, incluso superando a su compañero Pierre Gasly con cierta comodidad.

El rendimiento del piloto de Pilar llegó en un momento especial para Alpine. La escudería atraviesa semanas de especulación interna y externa, y el nombre de Colapinto estuvo en el centro de la escena. Flavio Briatore, asesor del equipo, sorprendió días antes de la carrera al cuestionar si el argentino había llegado demasiado rápido a la Fórmula 1. Sin embargo, tras la buena labor en Zandvoort, cambió el tono de sus declaraciones y elogió la madurez mostrada por el ex Williams.

A la par de estas idas y vueltas, desde el paddock neerlandés comenzaron a conocerse más detalles sobre lo que depara el futuro. El periodista español Jorge Peiró , presente en Zandvoort, reveló en un artículo publicado en Grada3 que Alpine tiene a Colapinto como prioridad en su plan de continuidad para 2026. “De hecho, por ir más allá, ya ha probado el monoplaza del año que viene en el simulador, al igual que su compañero Gasly”, subrayó.

El análisis del periodista advierte, de todos modos, que la situación no está completamente definida. “En caso de acumular algunas actuaciones flojas (accidentes por medio), sus opciones de ocupar el asiento al lado de Gasly bajarían. En caso de seguir así, superando problemas mecánicos y manteniéndose cerca de su compañero y hasta superándole en tres fines de semana, Alpine mantendría su pareja de pilotos con el fin de acumular estabilidad de cara a una temporada donde mejorarán“, explicó Peiró.

Alpine piensa en 2026

La mirada de Alpine está puesta en 2026, un año en el que esperan dar un salto de calidad con el cambio de motores: dejarán los Renault para equiparse con unidades Mercedes. Con ese objetivo, la escudería apunta a meterse en el top 5 del campeonato de constructores y consolidar una alineación que aporte confianza y desarrollo a largo plazo.

En resumen, la continuidad de Colapinto en Alpine depende de la paciencia y de mantener la línea mostrada en Zandvoort. “Hay señales para su continuidad en 2026 pero no hay nada cerrado todavía. Queda mucho, nueve pruebas concretamente. El cerco se estrecha para que el argentino siga y fines de semana como el de Zandvoort le respaldan”, cerró Peiró.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

El próximo fin de semana del 5, 6 y 7 de septiembre se disputará el Gran Premio de Italia en Monza, un escenario icónico donde Colapinto y Gasly buscarán revertir la imagen de Alpine y sumar puntos para el campeonato.