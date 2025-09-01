Tras el gran GP de Países Bajos de Colapinto, su representante le tiró un "palito" a Briatore: "Lo que digan los..."
Jamie Campbell-Walter elogió a Colapinto después de su P11 de este domingo y apuntó indirectamente contra Flavio Briatore por sus críticas en la previa.
Franco Colapinto tuvo este domingo su mejor actuación desde su regreso a la Fórmula 1 y finalizó 11° en el GP de Países Bajos tras largar en P16. Fue un gran resultado considerando todo lo acontecido en la previa con las críticas de Flavio Briatore y hasta podría haber sumado puntos si no fuera por los malos manejos de Alpine.
La escudería volvió a perjudicarlo al obligarlo a dejar que Pierre Gasly lo sobrepasara y eso le terminó costando escalar algunas posiciones más. El argentino manifestó su fastidio luego en declaraciones a la prensa y recibió un fuerte apoyo de los fanáticos en redes, y también de su representante, Jamie Campbell-Walter.
El posteo el representante de Franco Colapinto
"¡Qué carrera! ¡Bien hecho, hombre! Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después merece un gran aplauso. Nunca es fácil con tanta adrenalina, tener un micrófono delante y que hayas respondido a la perfección. Cada vez estamos más cerca, te merecías un punto hoy", escribió el expiloto británico luego del Gran Premio en su cuenta de X.
Tras estos elogios, lanzó un pequeño e indirecto palito a Briatore por sus dichos respecto de que Colapinto no estaba rindiendo como esperaba: "Mantén la cabeza en alto porque, sin importar lo que digan los demás, estás entregando todo", apuntó el mánager de 52 años oriundo de Oban, Escocia.
Finalmente, destacó la levantada de Franco en medio de un año tan convulsionado y lo comparó con su compañero de equipo: "Nueve carreras después, estamos igualando a Pierre y pisándole los talones, al mismo tiempo que trabajamos muy bien juntos para impulsar al equipo hacia adelante", sentenció Campbell-Walter.