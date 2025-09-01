Tras el gran GP de Países Bajos de Colapinto, su representante le tiró un "palito" a Briatore: "Lo que digan los..."

Jamie Campbell-Walter elogió a Colapinto después de su P11 de este domingo y apuntó indirectamente contra Flavio Briatore por sus críticas en la previa.

La escudería volvió a perjudicarlo al obligarlo a dejar que Pierre Gasly lo sobrepasara y eso le terminó costando escalar algunas posiciones más. El argentino manifestó su fastidio luego en declaraciones a la prensa y recibió un fuerte apoyo de los fanáticos en redes, y también de su representante, Jamie Campbell-Walter.

El posteo el representante de Franco Colapinto Posteo representante Colapinto

"¡Qué carrera! ¡Bien hecho, hombre! Condujiste bien todo el fin de semana. Tu comportamiento después merece un gran aplauso. Nunca es fácil con tanta adrenalina, tener un micrófono delante y que hayas respondido a la perfección. Cada vez estamos más cerca, te merecías un punto hoy", escribió el expiloto británico luego del Gran Premio en su cuenta de X.

Tras estos elogios, lanzó un pequeño e indirecto palito a Briatore por sus dichos respecto de que Colapinto no estaba rindiendo como esperaba: "Mantén la cabeza en alto porque, sin importar lo que digan los demás, estás entregando todo", apuntó el mánager de 52 años oriundo de Oban, Escocia.