¡Bombazo en Alpine! Briatore fue muy duro con Colapinto: "No es lo que esperaba, quizá no era su momento para estar en F1"

Flavio Briatore, jefe de Alpine, se refirió al presente de Colapinto en el equipo e hizo fuertes declaraciones respecto de su desempeño y su futuro.

Tras un parate de casi un mes, volvió la acción a la Fórmula 1. Este viernes se corrieron las primeras prácticas libres del GP de Países Bajos. Entre ambas pruebas, Flavio Briatore, jefe de Alpine, habló en conferencia de prensa e hizo sorpresivas declaraciones que generaron un gran impacto en el mundo del automovilismo, especialmente entre los fanáticos argentinos.

Ante el mal momento que atraviesa la escudería en general y Franco Colapinto en particular, se refirió a los que viene siendo su desempeño hasta ahora y su posible futuro en el equipo, y lanzó una fuerte sentencia que cayó como una bomba: "Creo que ya lo he visto todo. No necesito ver nada más. Es difícil. Para este piloto es muy difícil lidiar con este coche. Estos coches son muy, muy pesados y muy rápidos. Para un piloto joven que se estrena en la Fórmula 1, quizá no era el momento adecuado para que Franco estuviera en la Fórmula 1".

Las lapidarias críticas de Flavio Briatore a Colapinto Flavio Briatore fue muy duro con Franco Colapinto

"Quizá necesite uno o dos años más para formar parte de la Fórmula 1. Y sé que, al final, lo importante es el resultado. Cada piloto se esfuerza mucho. Se esfuerza mucho con los ingenieros para complacerlo en todo, pero no es lo que espero de Colapinto", agregó el directivo italiano, uno de los responsables de llevar al pilarense a Alpine y que siempre se mostró muy cercano a él, pero que ahora parece soltarle la mano.

En el mismo sentido, lo comparó con otros casos similares en el circuito mundial: "Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes, que tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta: son seres humanos y son chicos", apuntó Il Padrino.