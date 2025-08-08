La reacción de Franco Colapinto al mensaje de Flavio Briatore en plena crisis de Alpine

La complicada temporada de Alpine en la Fórmula 1 mantiene en vilo a todo el equipo, incluidos sus pilotos. Antes del receso de verano, Flavio Briatore compartió un mensaje en redes sociales para hacer un balance del mal comienzo de año y exigir compromiso. Franco Colapinto no tardó en reaccionar.

"Ha sido un comienzo de temporada difícil, pero ahora nos dirigimos a unas vacaciones de verano de dos semanas", escribió Briatore en Instagram. “Es una fase crítica en nuestro trabajo para el próximo año y sé que estamos haciendo avances positivos en ese proyecto. Espero que todos vuelvan con mucha determinación y espíritu de lucha”, completó.

La publicación no pasó desapercibida y el argentino respondió con un claro “¡vamos!”, reflejando su voluntad de sumar y la motivación por mejorar en la segunda parte del campeonato. El gesto fue valorado por los fanáticos en redes, en un momento de incertidumbre para el piloto y el equipo.

Alpine atraviesa una temporada complicada y marcha último en el campeonato de constructores. En el último Gran Premio de Hungría, la situación se agravó por una serie de errores en boxes que perjudicaron directamente a Colapinto .

Durante su primera detención, el cambio de neumáticos duros se demoró más de 11 segundos, y el segundo parate también fue lento: superó los 7 segundos. Estas fallas condicionaron su rendimiento y lo relegaron en el clasificador, sin posibilidad de remontar.

El comunicado del equipo y el parate reglamentario

Tras el mal resultado, Alpine publicó un comunicado en redes para mostrar unidad: “En las buenas y en las malas. Este grupo nunca se rinde. Una semana más para las vacaciones de verano. Sigamos adelante”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1952338733522620509&partner=&hide_thread=false Through the highs and lows. This team never gives up.



One more week until the summer break. Let’s keep pushing pic.twitter.com/M1n4bwNj17 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 4, 2025

Según el reglamento de la FIA, las escuderías deben cumplir con 14 días consecutivos de inactividad total. Por eso, la fábrica de Alpine en Enstone ya permanece cerrada.

Cuándo vuelve la F1 y la revancha para Colapinto

La actividad oficial de la Fórmula 1 se retomará entre el 29 y el 31 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos en el circuito de Zandvoort. Allí, Franco Colapinto buscará revancha y respuestas dentro de la pista, con la presión de un entorno que exige resultados.