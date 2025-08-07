Revelan el motivo del accidente de Colapinto en las pruebas de neumáticos de Hungaroring

Franco Colapinto, piloto de Alpine, sufrió un fuerte choque en el trazado de Hungría y ahora se dieron a conocer más detalles sobre lo ocurrido.

El pasado miércoles por la mañana, Franco Colapinto se subió a su A525 modificado para disputar en el trazado del Hungaroring las pruebas de neumáticos Pirelli de cara a la temporada 2026. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y el pilarense tuvo un fuerte accidente en los ensayos matutinos.

El argentino sufrió un durísimo impacto a la salida de la curva 11, lo que dejó su auto muy dañado y debió ser trasladado hacia un centro médico donde le hicieron los estudios y chequeos correspondientes para corroborar que su estado de salud estaba en perfectas condiciones. Luego de que le dieran el alta y tras el horario del almuerzo, se subió al A523 (monoplaza de hace dos temporadas atrás con el que el equipo aprovecha para hacer las pruebas TPC, y dio un par de giros para seguir probando los nuevos neumáticos Pirelli.

¿Cómo le fue a Colapinto en los tests vespertinos? Allí, el piloto de Alpine completó la segunda mitad del día sin contratiempos y su tiempo más rápido fue de 1:20.270, en tanto que Charles Leclerc, con Ferrari, lideró el día con 1:19.407 y 144 vueltas completadas. Por su parte, Pierre Gasly, quien había manejado el A523 en las pruebas matutinas, no tuvo la oportunidad de volver al trazado en Hungaroring, ya que el fuerte choque del argentino hizo que el otro monoplaza quedara destruido y no pudiera ser reparado a tiempo.

accidente colapinto Franco Colapinto tuvo un fuerte accidente en las pruebas de neumáticos en el Hungaroring. A pesar de que luego pudo dar varios giros sin inconvenientes, todos los fanáticos de Franco Colapinto se preguntan qué fue lo que sucedió para que ocurriera este fuerte accidente. Según informó Adrián Puente, periodista que cubre la Fórmula 1 para Fox Sports, dio los motivos por los cuales el argentino junto a su A525 terminaron contra las barreras de contención.

Los motivos por los cuales Franco Colapinto tuve el accidente en el Hungaroring “Pudimos hurgar un poquito en lo que había pasado. La verdad, nada que sorprenda. Tuvo un derrape en la curva 11, un asfalto muy frío. Iba con un poquito menos de carga de la recomendada en competencia en el Hungaroring. El auto termina haciendo un trompo pegando parcialmente de frente y de atrás. Ahí quedó, aparatosamente roto”, sentenció.