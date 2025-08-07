Video: el particular entrenamiento de Franco Colapinto tras el accidente en Hungría

Luego del choque en los test de neumáticos con Alpine en Hungría, Franco Colapinto compartió imágenes de su rutina.

Franco Colapinto se prepara para volver a la F1 tras el receso de verano

Luego del fuerte accidente que sufrió en Hungría durante los test de neumáticos con Alpine, Franco Colapinto aprovechó el receso de verano de la Fórmula 1 para relajarse y mantenerse activo con una actividad que disfruta y que lo acompaña desde siempre.

El piloto argentino se mostró practicando ciclismo, una disciplina que -según él mismo reconoció- le permite entrenar y desconectarse.

Franco Colapinto y su rutina fuera de las pistas A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Colapinto compartió parte de su recorrido en bicicleta por un camino de montaña, con subidas, bajadas y curvas cerradas. “Lo uso para no perder la forma y relajarme”, dijo en otras ocasiones, dejando en claro que es una parte fundamental de su rutina fuera de las pistas.

Colapinto se subió a la bici tras su accidente con Alpine Franco Colapinto se subió a la bici tras su accidente con Alpine No es la primera vez que el piloto de Pilar muestra su fanatismo por las dos ruedas. En noviembre de 2024, cuando aún integraba el programa de jóvenes talentos de Williams, también publicó imágenes entrenando en bicicleta. Aquella vez, incluso recibió un mensaje de Juan Curuchet, campeón olímpico de ciclismo en Pekín 2008.

Cómo se encuentra Colapinto tras el accidente en Hungría El accidente en Hungaroring, ocurrido durante el segundo día de pruebas, fue producto de una pérdida de control en la curva 11. Afortunadamente, pese a los daños en el auto, Colapinto no sufrió heridas de consideración. Ahora, con unos días de descanso y sin molestias físicas, el joven piloto retomará la actividad en el simulador de Enstone, donde buscará afinar detalles antes de volver a subirse a un monoplaza.