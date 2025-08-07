Alpine tomó una decisión respecto del futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras una primera mitad con resultados pobres, Alpine resolvió si mantendrá a Franco Colapinto en el equipo. Flavio Briatore fue clave en la decisión.

Colapinto es uno de los dos pilotos sin puntos en el campeonato 2025

En medio de rumores sobre una posible salida anticipada, Alpine ya habría resuelto qué pasará con Franco Colapinto en la segunda mitad de la temporada 2025 de Fórmula 1. Según medios británicos, la escudería ya tendría tomada una decisión respecto del piloto argentino.

Con su P18 en el Gran Premio de Hungría, Colapinto cerró una primera mitad de año compleja, marcada por un monoplaza poco competitivo, fallos estratégicos y errores individuales. El contraste con su explosivo debut en Williams en 2024 generó dudas tanto en la prensa como entre los fanáticos. Hoy, comparte el fondo de la tabla con Jack Doohan, el piloto al que reemplazó: son los únicos que no sumaron puntos este año.

La postura de Alpine A pesar de ese contexto, la escudería comandada por Flavio Briatore habría tomado una decisión firme. Según reveló el medio especializado Planet F1, “el argentino no enfrenta ninguna amenaza inmediata para su asiento en Alpine”. De este modo, la dupla Franco Colapinto - Pierre Gasly se mantendría, al menos, hasta fin de año.

La información pone fin a las especulaciones que se intensificaron tras el accidente de Franco durante una prueba de neumáticos. Aunque la continuidad a largo plazo sigue siendo una incógnita, todo indica que habrá más Colapinto en lo que resta de la temporada.

Franco Colapinto Franco Colapinto seguirá como piloto titular de Alpine tras el receso de verano europeo EFE Hasta ahora, su mejor resultado fue el P13 en Mónaco y Canadá. A continuación, el detalle de sus posiciones carrera por carrera con Alpine: