El picante like de Franco Colapinto tras el papelón de Alpine con sus paradas en boxes

El picante like de Franco Colapinto a la publicación de las paradas rápidas de McLaren en el GP de Hungría. F1

Por su parte, la usuaria que viralizo el me gusta del piloto de 22 años subió un posteo con el siguiente mensaje: "Me da una pena Franco likeando esto. Alguien lo puede hacer feliz", redactó. A su vez, los fanáticos del argentino también se expresaron en esa publicación que la llenaron de likes y escribieron mensajes como "Que no te de pena! Ese "like"sobre ese posteo es "un mensaje"para los propios...", "Ese like es un palo para Alpine", "El solo quiere ser compañero de Lando y tener un auto que responda a medio cambio".