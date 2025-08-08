El divertido elogio de Pierre Gasly a Franco Colapinto y la reacción de Alpine: "Les encanta"

Franco Colapinto y Pierre Gasly compartieron un momento distendido que Alpine difundió en redes, en medio de una temporada difícil para la escudería.

Franco Colapinto vive una temporada complicada en lo deportivo, pero su carisma sigue intacto en el paddock de la Fórmula 1. El piloto argentino mantiene una gran relación con su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, y un reciente intercambio en redes volvió a demostrarlo.

Al igual que ocurrió en su paso por Williams con Alex Albon, Colapinto forjó rápidamente una buena conexión con Gasly. Desde la escudería francesa suelen difundir en redes sociales los momentos más distendidos entre ambos, y no es raro verlos bromeando o colaborando en la puesta a punto del A525 durante los fines de semana de carrera.

En las últimas horas, Alpine compartió un video que capturó una escena divertida entre sus pilotos. Mientras Colapinto posaba para una sesión fotográfica con la indumentaria oficial del equipo, Gasly apareció en cuadro y lanzó un comentario que hizo reír a todos: “Hermosura”, le dijo al argentino. Franco respondió al instante: “¿Y vos?”, a lo que el francés retrucó: “Ya quisiera”.

La broma no terminó ahí. Entre risas, Gasly volvió a intervenir para destacar la imagen de su compañero: “Qué sexy”. Al finalizar la producción, el argentino cerró el momento con una palabra que refleja su estilo espontáneo: “Legendario”. En el Instagram oficial de Alpine indicaron: "Les encanta elogiarse durante las sesiones de fotos", y la publicación rápidamente recibió cientos de comentarios.

Mirá el divertido intercambio de elogios entre Pierre Gasly y Franco Colapinto Los divertidos elogios de Pierre Gasly a Franco Colapinto Los divertidos elogios de Pierre Gasly a Franco Colapinto Alpine, en el fondo de la tabla Más allá de estos gestos de camaradería, el presente deportivo del equipo es complejo. Alpine llega al receso de la Fórmula 1 en el último lugar del Campeonato de Constructores, con apenas 20 puntos (todos de Gasly). La estructura ya confirmó que no habrá actualizaciones para el auto actual y que todos los esfuerzos se centran en el desarrollo del modelo que estrenarán en 2026, adaptado a la nueva normativa técnica.