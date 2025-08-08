Un experimentado expiloto de la Fórmula 1 fue lapidario con Franco Colapinto: "Nada bueno"

Corrió 12 años en la Máxima, cuestionó con dureza el presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y recordó la implacable política de Flavio Briatore.

En la antesala de una etapa decisiva de la temporada, el presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 dista de las expectativas generadas en su ingreso. La creciente presión mediática sumó una voz autorizada y crítica: el expiloto británico Martin Brundle expresó su escepticismo sobre el futuro del argentino en Alpine.

Brundle, sin filtro: “No auguro nada bueno” Durante una transmisión de Sky Sports F1, Brundle fue tajante: “Colapinto sigue en el equipo, ¿verdad? Se oyen diferentes historias sobre su patrocinio, su llegada y su no llegada. Ciertamente no está haciendo un trabajo particularmente bueno. Lució espectacular al principio en Williams. Después de eso, sufrió muchos accidentes en Williams. Así que no auguro nada bueno. Creo que 2026 definitivamente no augura nada particularmente bueno”.

Además, el británico contextualizó sus dichos con una advertencia directa sobre la filosofía de Flavio Briatore, actual figura influyente en Alpine: “El problema con Flavio, como bien sé, es que, como piloto de carreras, en general, eres un objeto desechable. Si no cumples, eres como una bombilla. Te sacarán y pondrán otra”.

Brundle conoce de cerca ese método de gestión: fue compañero de Michael Schumacher en Benetton en 1992 y, pese a terminar sexto en el Mundial, Briatore lo reemplazó al año siguiente. A lo largo de su carrera, el británico acumuló 158 Grandes Premios antes de pasar al periodismo especializado.

Franco Colapinto y un calendario clave para su continuidad El futuro de Franco Colapinto dependerá de su rendimiento en lo que resta del campeonato. Alpine lo observa con lupa y las declaraciones de Brundle no hacen más que reflejar la tensión que rodea al piloto argentino.