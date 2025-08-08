La revelación del nuevo CEO de Renault sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1: "La prioridad absoluta es..."

Francois Provost analizó el rendimiento de Alpine en esta temporada y lanzó una frase sobre el futuro de la escudería dentro del Gran Circo.

Alpine vive una de sus peores temporadas en la Fórmula 1. La escudería en la que corre Franco Colapinto y Pierre Gasly se ubica en el último lugar del campeonato de constructores con 20 unidades (todos los puntos los consiguió el francés) y esto se debe al mal rendimiento de sus pilotos y también de un A525 que no mostró el ritmo esperado y que en comparación con el resto de sus rivales, es el más lento de la parrilla.

Ante esta gran cantidad de problemas, la escudería francesa ya comenzó a prepararse para lo que será la próxima temporada en la que buscarán dar un golpe de autoridad e intentarán volver a ser competitivos como lo fueron años atrás. Es por ello que el primero paso que dieron fue anunciar la llegada de Francois Provost, quien entró en funciones el 31 de julio y reemplazó a Luca de Meo como nuevo CEO del grupo.

Provost tiene una extensa trayectoria en la empresa francesa y mantenía una relación cercana con De Meo, quien lo propuso como una de las mejores alternativas para ser su sucesor. El ejecutivo que deja el cargo fue uno de los principales promotores de la estrategia deportiva de Renault, y su reemplazo manifestó su posición respecto a esos proyectos: “La Fórmula 1 forma parte de nuestra estrategia central para Alpine y no tengo intención de cambiarlo”, mencionó en diálogo con PlanetF1.

La revelación de Provost sobre el futuro de Alpine en la Fórmula 1 image Francois Provost aseguró que Alpine seguirá en la Fórmula 1. Por otro lado, el nuevo CEO de Renault habló sobre el flojo rendimiento que viene mostrando el equipo durante esta temporada y aseguró que el principal objetivo es ser competitivos en 2026: “La prioridad absoluta del equipo de Fórmula 1 es el rendimiento, mejorarlo este año y, por supuesto, triunfar en 2026 con el nuevo coche. Esta es una prioridad absoluta para la Fórmula 1”, sentenció.