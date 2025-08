Colapinto, hundido por Alpine: una carrera desastrosa en Hungría

Franco Colapinto en el GP de Hungría Franco Colapinto reapareció en redes e hizo un posteo conciliador en su Instagram tras el desastre de Alpine en el GP de Hungría. EFE

El contraste con otros equipos fue doloroso. Mientras McLaren clavaba la mejor parada del año (1,9 segundos para Norris) y hasta Gasly disfrutaba de un sólido cambio de 2,6 segundos, Colapinto fue víctima de un equipo sin reacción, sin coordinación y, lo más alarmante, sin autocrítica visible.

El resto de la carrera del argentino fue una lucha estéril contra un coche sin ritmo y una estrategia sin rumbo. Aun así, llegó a marcar un giro en 1:20.827 —una mejora notable—, pero demasiado tarde y sin autos por delante para intentar recuperar. Solo el abandono de Oliver Bearman le evitó el último lugar en pista.

Para Alpine, la imagen que dejó Hungría es preocupante. No se trata solo de un coche falto de velocidad: el equipo también falló en lo operativo. Y cuando el muro no responde, los pilotos quedan indefensos. Colapinto, que intenta consolidarse en su temporada debut en el equipo francés, no sólo necesita milagros. Necesita un equipo que no lo hunda.

Hungría fue un golpe duro. Más para Alpine que para Colapinto. Porque cuando el problema es estructural, el talento y desempeño no alcanza.