El tremendo posteo del mánager de Colapinto tras el desastre de Alpine en boxes: luego lo borró

Pero esta no es una queja aislada. En los días previos, Franco Colapinto ya había manifestado su incomodidad con el auto y con el rendimiento general del equipo. "No la estoy pasando bien. Desde el principio dije que me falta confianza con el auto. Me cuesta girar, meter el auto en las curvas. El año pasado no tenía este problema", reveló, en una comparación que también elogia su etapa en Williams, su escudería en 2024.