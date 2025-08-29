La desopilante sentencia de Franco Colapinto tras su gran FP2 en Países Bajos: "Boludo, este auto es más..."

Franco Colapinto tuvo un viernes de Fórmula 1 más que positivo. Luego de finalizar P18 en la práctica 1, el pilarense logró mejorar considerablemente su rendimiento y obtuvo el mejor resultado en su vuelta a la Máxima tras finalizar en el puesto 9° en la FP2 del Gran Premio de los Países Bajos (10:00 hora de Argentina). El piloto argentino, que no tuvo su mejor rendimiento en la primera sesión de la mañana, dio vuelta la página, mostró un mejoría y con una gran vuelta sobre el final de la práctica se metió dentro del top 10.

De esta manera, el piloto de Alpine tomó un poco de aire tras los malos resultados en la primera parte de la temporada (Imola, Mónaco, Canadá, Austria, Hungría, Bélgica, entre otros) y ahora llega con más confianza a la clasificación de este sábado (11:00 hora de Argentina) en la que buscará mantener el ritmo y salir lo más adelante posible en la carrera del domingo en el trazado de Zandvoort.

El análisis de Franco Colapinto tras finalizar P9 en la FP2 de Países Bajos Tras finalizar su participación en las primeras prácticas, el expiloto de Williams pasó por la zona mixta y habló con los medios presentes. Allí hizo un curioso análisis sobre el A525 de la escudería francesa: "Bueno Franco estamos más contentos que vos, novena posición. Contame, con neumáticos usados, ¿qué hiciste?", le preguntó el periodista Juan Fossaroli de ESPN a Colapinto tras su buen resultado en la Práctica libre 2. "No sé boludo, es que este auto es más raro", respondió entre risas el argentino.

"De golpe salgo y tengo el doble de grip y nada es un poco no entender por qué. Pero obviamente cuando tengo grip salen las vueltas más fácil y ahí está el tiempo. Fue una buena FP2, hay que seguir trabajando pero fue un buen paso. Me cuestan mucho las curvas lentas, es donde más tiempo pierdo", sentenció Franco Colapinto.