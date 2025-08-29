Franco Colapinto finalizó 18° en la FP1 del GP de Países Bajos y Lando Norris fue el más rápido

El piloto argentino Franco Colapinto terminó 18° en la práctica libre 1 del Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la decimoquinta fecha del campeonato de Fórmula 1 , que contó con varios accidentes.

Colapinto , que corre para la escudería francesa Alpine , registró un mejor tiempo de 1:12,276 y terminó a un segundo y 998 milésimas del ganador de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren) . Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, le sacó poco más de medio segundo para quedar 10°.

En la segunda posición terminó el austrliano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), a solo 292 milésimas de su compañero de equipo. A su vez, la sorpresa de la sesión fueron los Aston Martin del canadiense Lance Stroll y el español Fernando Alonso, que concluyeron tercero y cuarto, respectivamente.

Esta sesión le sirvió a Colapinto para familiarizarse con el circuito de Zandvoort, en el que nunca había competido de manera oficial en Fórmula 1. Además, eun aspecto muy positivo es que no protagonizó ningún choque en una sesión muy accidentada que incluso contó con una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli, quien quedó trabado en una zona peligrosa de la grava.

El momento más curioso de la práctica libre 1 lo protagonizó el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quien se despistó de manera insólita practicando largadas.

La práctica libre 2 del GP de Países Bajos comenzará a las 11 de la mañana.

Fuente: NA

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP1 de Países Bajos

Final de la práctica 1 del GP de Países Bajos: Colapinto P18

El número 43 de Alpine, mostró un buen ritmo y cerró una positiva participación en la primera jornada de entrenamientos libres en el circuito de Zandvoort. De sus cuatro intentos de vuelta rápida, el mejor tiempo que marcó fue de 1:12.274 (en su cuarta vuelta rápida) y finalizó P18 en la FP1. Por su parte, el piloto de McLaren, Lando Norris, fue el líder de las prácticas y su compañero de equipo, Oscar Piastri, lo escoltó.

Our top three in first practice



Norris

Piastri

#F1 #DutchGP pic.twitter.com/f4lBbqKbBe — Formula 1 (@F1) August 29, 2025

Tiempazo de Franco Colapinto en su cuarta vuelta rápida

El argentino dio su mejor giro en Zandvoort y en su cuarta vuelta rápida, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:12.274 con gomas blandas, se ubicó en el 13° puesto y quedó a 2 milésimas de Lando Norris.

Sigue bajando su tiempo Colapinto tras su tercera vuelta rápida

Luego de pasar rápidamente por los boxes para ajustar unos detalles, el argentino volvió a marcar un nuevo tiempo y cada vez está mejor. En esta ocasión su marca fue de 1:14:678 con gomas medias y a pesar de que quedó a 3. segundos del líder, Oscar Piastri, volvió a bajar su tiempo con respecto a los anteriores que firmó.

Bandera roja por un incidente de Kimi Antonelli

La sesión de suspendió con bandera roja debido a que Kimi Antonelli de Mercedes sufrió un leve choque contra una de las barreras de contención, pero al no poder sacar el auto de la grava y al estar en una zona compleja, los directivos decidieron suspender momentáneamente la FP1 hasta que retiren el auto del italiano.

ARRANQUE ACCIDENTADO EN ZANDVOORT: Tsunoda y Kimi Antonelli sufrieron despistes y hay bandera roja en la práctica 1.



#DutchGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3bpHAXweg0 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2025

Colapinto bajó su tiempo en su segunda vuelta rápida

El argentino dio su segundo giro en el circuito de Zandvoort y bajó considerablemente su primer tiempo establecido. En esta oportunidad, el piloto de Alpine firmó un tiempo de 1:14:996 con gomas medias y ahora buscará ir rompiendo sus propias marcas a medida que avanza el tiempo.

Primera vuelta de Colapinto en la FP1

El argentino salió de los boxes junto al resto de los pilotos y después de una vuelta de reconocimiento marcó su primer tiempo en la FP1 de Países Bajos. Esa marca fue de 1:16:365 con gomas medias y quedó 3.5 segundos del mejor tiempo de la serie, Max Verstappen.