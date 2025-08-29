Escándalo en el Gobierno bajo la tormenta de Santa Rosa: así será la agenda del fin de semana

Llega otro fin de semana y las novedades se actualizan en Argentina. Serán días para quedarse en casa por la llegada de la tormenta de Santa Rosa y disfrutar de la adrenalina de Franco Colapinto y del fútbol argentino.

En Casa Rosada y en la justicia la tensión está latente ¿Cuáles son las últimas actualizaciones?

Pese al mal tiempo y la llegada de la tormenta de Santa Rosa , la Ciudad de Buenos Aires te propone una extensa agenda para el fin de semana.

Finaliza agosto y como en cada año llega la t ormenta de Santa Rosa . La Ciudad de Buenos Aires comenzó un fin de semana nublado y con altas temperaturas.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional , se esperan tres días para la ciudad con temperaturas que estarán por encima de los 14° y con máximas que podrían alcanzar los 22°. Además de la presencia de lluvias y tormentas para el sábado y domingo.

El norte del país comenzó un fin de semana con buen tiempo y con temperaturas primaverales. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional tendrán temperaturas mínimas que rondarán los 10° y con máximas cercanas a los 27°.

Sin embargo, a partir del sábado las condiciones comienzan a desmejorar debido a la llegada de la tormenta de Santa Rosa. Lo mismo pasará en la zona centro del país.

El sur sí estará con temperaturas un poco más elevadas en comparación con el fin de semana anterior, con máximas cercanas a los 20° y mínimas que rondarán 10°.

mapa_alertas (4) SMN

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla por tormentas en la región centro del país, precisamente para el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

Escándalo de las coimas: cómo está la actualización de la causa

En las últimas horas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos habló ante la prensa y cuestionó al presidente Javier Milei haber tenido confianza con Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, en la justicia la cosa viene acelerada.

Karina Milei y Guillermo Francos, en el Congreso. Foto: NA N/A

El análisis judicial sobre el celular de Diego Spagnuolo, reveló que el dispositivo no contenía mensajes con Karina Milei ni con el presidente Javier Milei. La investigación se centra en los audios difundidos en los que se alude a un supuesto esquema de corrupción en contrataciones con la droguería Suizo Argentina.

De acuerdo con lo que presume la Justicia, Diego Spagnuolo habría borrado conversaciones en paralelo a la filtración de las grabaciones. La sospecha se refuerza por la relación fluida que mantenía con el Presidente. Entre enero de 2024 y marzo de 2025 registró al menos 39 ingresos a la quinta de Olivos, mientras que hasta mayo de este año sumó 48 visitas a la Casa Rosada, según se confirmó por los registros.

Jonathan Kovalivker Tras escaparse, el empresario Jonathan Kovalivker apareció este lunes y entregó su teléfono en Comodoro Py en el marco del escándalo de coimas en la ANDIS.

Por su parte, la investigación y los allanamientos al empresario y dueño de la droguería Suizo Argentina -involucrada en el escándalo por los sobreprecios- tuvo actualización. A partir de la orden del juez federal Sebastián Casanello, este miércoles se informó que los investigadores secuestraron los registros de las cámaras de seguridad, que corresponden a los ingresos y las salidas del empresario, Jonathan Kovalivker.

Vuelve la Fórmula 1 y Colapinto con su Alpine: horarios

Luego de un pequeño descanso, vuelven a rugir los motores de los Fórmula 1 en el Gran Premio de Países Bajos. La 15ª fecha se disputará en Zandvoort, y con 72 vueltas, Franco Colapinto buscará terminar con sus resultados no agradables para él mismo.

franco colapinto Instagram @alpinef1team

El cronograma del Gran Premio de Países Bajos:

Viernes:

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas

7.30 a 8.30 horas Prácticas Libres 2: 11 a 12 horas

Sábado:

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas

6.30 a 7.30 horas Clasificación: 11 a 12 horas

Domingo:

Carrera: 10 horas

Todo el cronograma completo lo podés disfrutar a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Fútbol argentino: la fecha de River y Boca

Boca visitará el domingo a Aldosivi en esta séptima fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El combinado del barrio porteño de la Boca jugará desde las 14.30 horas en el estadio “José María Minella”.

boca FotoBaires

Boca visitará a Aldosivi luego de la victoria por 2 a 0 ante Banfield en la sexta fecha del torneo. Por el lado de Aldosivi, enfrentará este nuevo partido luego de perder por 1 a 0 en la anterior fecha ante Estudiantes de La Plata.

A River le tocará jugar de local y recibirá a San Martín en esta séptima fecha del torneo clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El combinado del barrio porteño de Núnez jugará desde las 19.15 horas en el estadio “Monumental”.

Marcelo Gallardo. River-Libertad FotoBaires

Los dirigidos por Gallardo enfrentarán la séptima fecha luego del empate 1 a 1 ante Lanús en la sexta fecha del torneo local. San Martín, enfrentará a River luego de la victoria ante Gimnasia de La Plata por 1 a 0.

Podés disfrutar de los partidos a través de la cobertura en vivo de MDZ o mirarlo en la plataforma de streaming de ESPN y Disney+.

Hay entretenimiento en la Ciudad: Visitas guiadas, teatro, música y gastronomía

Food Fest: Sábado 30 y domingo 31, de 12 a 20 h. en La Rural Av Santa Fe y Thames, Palermo

Este finde, no te pierdas este festival gastronómico de acceso gratuito y con propuestas para todos los paladares. Carnes asadas, hamburguesas, pizzas y pastas. También, sabores asiáticos, ahumados, cocina francesa, ceviches, cocina de autor, platos de mar, patisserie, platos de España, de Italia, de Brasil y mucho más.

BA está de moda: Del 21 de agosto al 12 de septiembre en Distintos puntos Ciudad de Buenos Aires, CABA

Del 21 de agosto al 12 de septiembre, Buenos Aires se llena de moda y de actividades relacionadas con el mundo del diseño de indumentaria y accesorios. Talleres, workshops, desfiles, ferias, recorridos guiados y mucho más, en una nutrida agenda de posibilidades para que aprovechen quienes aman la creatividad y las nuevas tendencias.

ArteBA: Del viernes 29 al domingo 31 en Costa Salguero Av. Costanera Rafael Obligado 1221, Palermo

Llega una nueva edición de arteBA. Bajo el lema "El Arte como lenguaje humano", la feria de arte más importante de Latinoamérica presenta una cuidada selección de galerías que exhibirán obras de artistas de Argentina y del mundo. En el recorrido de 11.000 m2, convergen las producciones más relevantes del arte moderno y contemporáneo.

Tango BA festival y mundial: Del 20 de agosto al 2 de septiembre en Distintos puntos Ciudad de Buenos Aires, CABA

Ya está todo preparado para la nueva edición de este esperado festival. Vas a sorprenderte con orquestas y ensambles, conciertos, espectáculos, milongas, actividades especiales y la competencia de baile que reúne a parejas de más de 50 países. Los consagrados del género y las nuevas generaciones tangueras. ¡Vení a disfrutar del universo del 2x4!

Colón Fábrica, una propuesta de la Ciudad: Todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados, de 12 a 18 hs. Visitas guiadas: 12 a 14.30 hs. Recorrido libre: 15 a 18 hs. en Av. Pedro de Mendoza 2163.

Podés hacer una visita guiada con personal del teatro, que dura alrededor de 40 minutos, u optar por un recorrido libre, con una permanencia máxima de 1 hora. Para adquirir las entradas en forma virtual, y con tarjeta de crédito o débito, ingresá a la web del teatro. La otra alternativa es hacerlo en la boletería de Colón Fábrica.

El Teatro Colón, un emblema del país: de lunes a domingos, de 10 a 16:45. En el Teatro Colón, ubicado en Cerrito 618, barrio de San Nicolás.

Recorrer el Colón es caminar por una historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al pasear por la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado vas a poder enterarte de detalles asombrosos sobre el diseño arquitectónico, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.