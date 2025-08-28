Guillermo Francos reconoció cuál fue el error que cometió Javier Milei en el escándalo de Discapacidad

El jefe de Gabinete tomó distancia de Diego Spagnuolo en medio del escándalo por presuntas coimas y reafirmó su apoyo a Eduardo "Lule" Menem, a quien definió como un hombre de confianza del Gobierno.

En el marco del escándalo por presuntas coimas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, señaló que “el presidente Javier Milei no tendría que haber confiado en Diego Spagnuolo ”.

Además, ratificó su respaldo al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, cuestionado por el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al remarcar que “es una persona de confianza” en diálogo con Radio Mitre.

"Yo no tengo nada que reprocharle. Esto de preguntar si uno pone las manos en el fuego no tiene sentido. Yo lo conozco del trabajo en la gestión y desde el tiempo que lo conozco me parece una persona irreprochable. Como funcionario me parece una persona de confianza", expresó.

Sobre Javier Milei y el escándalo, el jefe de Gabinete declaró que el presidente "no es de los que se abrazan a la caja fuerte" y remarcó que "claramente Spagnuolo" no era del círculo cerrado. "No sé si era cercano pero lo conoce al presidente y ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el presidente con algunas personas en Olivos. Si el presidente confiaba en él, bueno no debió haber confiado".

Y remarcó que el escándalo de los audios de Spagnuolo "es una operación política en momentos de campaña electoral como esperábamos. Ninguno de nosotros somos giles, sabíamos que en época de campaña iban a venir este tipo de ataques".