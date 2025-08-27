Álvaro Martínez ironizó con la prisión de Cristina Kirchner en la sesión de Francos y fue cruzado por el peronismo

El diputado nacional por Mendoza, Álvaro Martínez fue el único de los representantes de la provincia en intervenir en el marco de la Sesión Informativa en la Cámara de Diputados, en la que el jefe de Gabinete , Guillermo Francos , se presenta para dar su correspondiente informe de gestión.

Una comparecencia caliente luego de la viralización de audios del abogado Diego Spagnuolo, que desataron un escándalo de presunta corrupción en el Gobierno de Javier Milei con la Agencia Nacional de Discapacidad.

El diputado de La Libertad Avanza, exintegrante del PRO en Mendoza, comenzó expresando su solidaridad para con Javier Milei luego de la agresión con un piedrazo al vehículo de la caravana en la que el presidente se encontraba, en el inicio de la campaña en la provincia de Buenos Aires, en Lomas de Zamora. "Me voy a solidarizar con el presidente y con el diputado Espert y todo el equipo que los estaba acompañando en la campaña porque es parte de lo que quieren instalar: el caos, las piedras", señaló.

Luego hizo referencia a la intervención de Máximo Kirchner, quien le preguntó al Jefe de Gabinete acerca de un giro en sus declaraciones desde 2011 hasta hoy. "Lo bien que ha hecho en evolucionar. Han pasado 14 años de corrupción, por eso ha cambiado de opinión", señaló. Lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que en ese periodo también gobernó la Nación Mauricio Macri, principal referente del partido al que pertenecía hasta hace 11 días.

En esa intervención, enumeró una serie de causas que tuvo que enfrentar el kirchnerismo en ese periodo, para argumentar su relato. "Estas son algunas cosas por las cuales muchas personas en 14 años de corrupción ha cambiado de opinión o reafirmado lo que era el kirchnerismo. Causa Vialidad, Hotesur Los Sauces, Cuadernos de las Coimas, Ruta del Dinero K, Dólar Futuro, Memorándum con Irán, bolsos de López, Ciccone, Skanska, Subsidios al transporte, Once", expresó.

Desde el sector de diputados peronistas comenzaron a recriminar el discurso con gritos e interrupciones que motivaron algunas pausas. En algunos de ellos se escuchó "todo falso", lo que fue utilizado por el diputado mendocino para ironizar sobre la detención de Cristina Fernández de Kirchner. "Todo es tan falso que está saltando en el balcón, encerrada, no pueden ir a visitarla ni ustedes. Nosotros con el ministro al presidente podemos decirle que vamos a tomar un café. Vamos todos en algún lado. Ustedes no tienen esa suerte. Aunque para ella sería un beneficio porque está imputada y cumpliendo una condena", expresó.

Para cerrar su discurso, señaló: "Ha llegado un punto donde el caradurismo del kirchnerismo no va más. Ni el caradurismo ni la violencia". Inmediatamente, era momento de que tome la palabra el cordobés Daniel Bornoroni de La Libertad Avanza, pero no pudo comenzar porque la diputada peronista Paula Penacca, una de las que recriminaba a gritos la enumeración de las causas de Martínez, continuó haciéndolo con más vehemencia. El mendocino no intervino ni respondió esos gritos.

El cordobés continuaba su alocución cuando el bloque del peronismo decidió retirarse del recinto, aún en un contexto de tensión cruzada. Esta decisión motivó el fin de la sesión y el cierre de la intervención de Francos.