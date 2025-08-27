Guillermo Francos va al Congreso en medio del escándalo de la Andis

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, concurrirá a Diputados en un contexto de tensión marcado por las filtraciones que apuntan al gabinete nacional.

En medio del escándalo por las denuncias de supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentará este miércoles en la Cámara de Diputados para brindar el Informe de Gestión N°144.

Durante la sesión, el funcionario ingresará al recinto al mediodía y expondrá sobre las principales medidas implementadas por el Gobierno. Luego, responderá las inquietudes de los legisladores presentes. La Jefatura de Gabinete recibió inicialmente 2.957 consultas por escrito, que tras un proceso de unificación quedaron consolidadas en 1.337 preguntas elaboradas por 101 diputados.

Los ejes de las requisitorias abarcan una amplia gama de temas: Economía, Hacienda y Finanzas; Presupuesto y financiamiento; Obras públicas; Privatizaciones y concesiones; Energía; Agricultura, Ganadería y Pesca; Salud; Seguridad Social; Educación y Universidades; Seguridad y Defensa; Derechos Humanos y Justicia; Cultura y medios públicos; Relaciones internacionales; y la agenda de desregulación del Estado.

Qué bloques consultarán a Guillermo Francos El bloque de Unión por la Patria fue el que más preguntas presentó, con un total de 787. Lo siguieron la Unión Cívica Radical (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). Más atrás se ubicaron Izquierda Socialista (64), PRO (60), PTS-Frente de Izquierda (58), Coalición Cívica (58), Defendamos Santa Fe (23), Republicanos Unidos (11), Movimiento Popular Neuquino (5), Liga del Interior (5) y MID (1). Entre los diputados con mayor cantidad de consultas figuran Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43).

En cuanto a los ministerios y organismos señalados, el ranking de preguntas lo encabeza el Ministerio de Economía con 477, seguido por el Ministerio de Capital Humano (177) y la propia Jefatura de Gabinete (149). También aparecen Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia (49), Cancillería (39), Secretaría de Desregulación (35), Banco Central (30) y la Procuración del Tesoro (9).