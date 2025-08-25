Presenta:

Guillermo Francos

Guillermo Francos desligó a Victoria Villarruel de Diego Spagnuolo: "Una mala interpretación"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, atribuyó a una “mala interpretación” sus declaraciones sobre el vínculo entre Victoria Villarruel y el exdirector de Andis.

&nbsp;Guillermo Francos se desdijo sobre su declaración acerca de Victoria Villarruel.&nbsp;

Captura de video

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó este lunes despegar a la vicepresidenta Victoria Villarruel del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, tras haber señalado en una entrevista que había sido ella quien lo había acercado a La Libertad Avanza.

En declaraciones realizadas el sábado a Radio Mitre, Francos se refirió al escándalo por la difusión de audios en los que Spagnuolo mencionaría un esquema de presuntas coimas que involucraría a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Allí, el funcionario relató que había consultado al Presidente sobre el vínculo con Spagnuolo.

Las declaraciones de Guillermo Francos

“Me dijo que fue Victoria Villarruel quien primero presentó a Spagnuolo a La Libertad Avanza, y que participó en la campaña de las legislativas 2021 y también en la presidencial de 2023. De modo que estuvo relacionado con el Presidente y luego se fue acercando más”, había asegurado Francos.

Sin embargo, este lunes el jefe de Gabinete rectificó sus dichos a través de un mensaje en la red social X. “Por una mala interpretación mía, di a entender que Villarruel había acercado a Diego Spagnuolo a La Libertad Avanza. La Vicepresidente me hizo notar que ese dato no es correcto y lo rectifico públicamente”, escribió.

