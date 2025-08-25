Guillermo Francos desligó a Victoria Villarruel de Diego Spagnuolo: "Una mala interpretación"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, atribuyó a una “mala interpretación” sus declaraciones sobre el vínculo entre Victoria Villarruel y el exdirector de Andis.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó este lunes despegar a la vicepresidenta Victoria Villarruel del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, tras haber señalado en una entrevista que había sido ella quien lo había acercado a La Libertad Avanza.

En declaraciones realizadas el sábado a Radio Mitre, Francos se refirió al escándalo por la difusión de audios en los que Spagnuolo mencionaría un esquema de presuntas coimas que involucraría a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Allí, el funcionario relató que había consultado al Presidente sobre el vínculo con Spagnuolo.

Guillermo Francos despegó a Victoria Villarruel del vínculo con Diego Spagnuolo. Cuenta de X @GAFrancosOk Las declaraciones de Guillermo Francos “Me dijo que fue Victoria Villarruel quien primero presentó a Spagnuolo a La Libertad Avanza, y que participó en la campaña de las legislativas 2021 y también en la presidencial de 2023. De modo que estuvo relacionado con el Presidente y luego se fue acercando más”, había asegurado Francos.