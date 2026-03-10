Argentina Week: Cornejo expuso sobre el potencial productivo de Mendoza ante inversores

El gobernador de Mendoza , Alfredo Cornejo , participa en Nueva York de una misión internacional en el marco de Argentina Week 2026, un encuentro que reúne a empresarios, banqueros y dirigentes políticos para analizar el escenario económico y explorar oportunidades de inversión en el país.

La agenda incluye actividades con representantes del sector financiero internacional y autoridades nacionales . Entre ellas, un almuerzo y conversatorio organizado por Council of the Americas, en el que también participó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

El evento tuvo lugar en la sede del organismo en Park Avenue, donde funcionarios y gobernadores dialogaron con inversores interesados en conocer proyectos productivos y oportunidades de desarrollo en distintas provincias argentinas.

Durante el encuentro se organizaron 14 mesas de trabajo integradas por entre 10 y 12 participantes cada una. En esos espacios, gobernadores y funcionarios nacionales mantuvieron conversaciones con representantes del sector financiero y empresarial.

Posteriormente se realizó un conversatorio dividido en dos paneles. El gobernador mendocino participó en el segundo, donde se analizaron perspectivas económicas, el contexto macroeconómico y el desarrollo productivo de las provincias.

En ese espacio, Cornejo sostuvo que “nuestro diseño constitucional federal les da muchas competencias a las provincias en materia de economía, permisos de exploración, de explotación y concesiones, tanto en el petróleo como en la minería”.

cornejo1 Gobernadores y funcionarios participaron de Argentina Week en Nueva York para dialogar con inversores. X @alfredocornejo

Sectores productivos y oportunidades de desarrollo

Durante su intervención, el mandatario provincial se refirió a distintas áreas de la economía mendocina y mencionó sectores como la energía, el turismo, la minería y la vitivinicultura.

También señaló que la estrategia provincial busca consolidar actividades tradicionales y, al mismo tiempo, avanzar en nuevos proyectos productivos. En ese marco, expresó que “mi provincia ofrece muchas cosas, pero lo sintetizo en lo que ya hacemos bien: tratar de hacerlo mejor”.

Entre los temas mencionados se destacó el potencial de la minería, el desarrollo del turismo y el crecimiento de inversiones en infraestructura hotelera en la provincia.

Qué dijo Alfredo Cornejo

Tras participar de las actividades, el gobernador publicó un mensaje en la red social X en el que resumió parte de su agenda en Nueva York. “Iniciamos la agenda de Argentina Week en Nueva York participando de un almuerzo y conversatorio organizado por el Council of the Americas, con una gran convocatoria de Susab Segal, que contó con la presencia de varios Gobernadores y del Ministro de Economía, Luis Caputo. Allí mantuvimos contacto directo con inversores y representantes del sector financiero internacional. La actividad incluyó 14 mesas de trabajo, con entre 10 y 12 participantes cada una, todos interesados en conocer oportunidades de desarrollo en las provincias".

"También estuvieron los gobernadores de Catamarca, Jujuy, Salta, Córdoba, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Corrientes. Más tarde participé del segundo panel del conversatorio, donde analizamos el contexto macroeconómico y geopolítico del país. En ese espacio presenté las potencialidades que tenemos en sectores como el petróleo, la energía, la minería, el turismo y la vitivinicultura. Algunas de estas actividades ya forman parte de nuestra identidad productiva y otras las estamos impulsando con fuerza, como la minería. Remarqué que el rumbo de estabilidad y reformas que hoy toma la Argentina encuentra a nuestra provincia preparada, con orden y reglas claras para recibir nuevos proyectos de inversiones”, detalló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2031104406016422291&partner=&hide_thread=false Iniciamos la agenda de Argentina Week en Nueva York participando de un almuerzo y conversatorio organizado por el Council of the Americas, con una gran convocatoria de @s_segal, que contó con la presencia de varios Gobernadores y del Ministro de Economía, @LuisCaputoAR.



Allí… pic.twitter.com/hWmfFSAXzj — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 9, 2026

Exposición de Caputo sobre la economía argentina

En la apertura del encuentro también expuso el ministro de Economía, Luis Caputo, quien se refirió al rumbo económico del país y a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional. El funcionario afirmó que “esta vez es distinto porque es la primera vez que en Argentina hay decisión política de que haya orden macroeconómico”, y sostuvo que los cambios actuales buscan consolidar un escenario de estabilidad.

Además, señaló que el objetivo del Gobierno es continuar reduciendo impuestos y regulaciones para estimular la inversión privada. “Nosotros queremos seguir bajando impuestos porque queremos seguir haciendo más atractiva la inversión en Argentina”, afirmó.

Caputo agregó que el compromiso con el equilibrio fiscal seguirá siendo central en la política económica y aseguró que “el compromiso con el equilibrio macroeconómico siempre va a estar intacto”.