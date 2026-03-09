El guiño de Ulpiano Suarez a Alfredo Cornejo en la carrera por la gobernación

Si las elecciones para la gobernación fueran hoy, el oficialismo tendría tres precandidatos, el intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez ; el diputado nacional Luis Petri y el ministro de Educación Tadeo García Zalazar. Pero son el año que viene y en esas carrera, hay guiños y señales. El intendente capitalino, lanzó un mensaje que incluye al actual gobernador Alfredo Cornejo.

Habló de una continuidad -no lo dijo con esas palabras pero lo marcó con dos expresiones gancho- y por otro lado, remarcó algo que tiene, que Cornejo valora: un equipo para gobernar.

Ante la consulta de MDZ Radio en medio del desayuno de Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina), Suarez recordó la "revolución de lo sencillo" que planteaba el gobernador en su primera gestión -de la que él formó parte como funcionario- y marcó una idea de continuidad con la "revolución de lo complejo".

"A partir del orden que hay aquí en Mendoza, en el equilibrio, de la inversión en obra de pública que se está haciendo, a partir de ese comienzo que era la revolución de lo sencillo, a que las cosas vuelvan a funcionar, tenemos que construir la revolución de lo complejo, de lo transformador", expresó.

Pero además puso énfasis en su capacidad de construir equipos y en su trayectoria, incluido el tiempo en que fue subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado durante la primera gestión de Cornejo. "La construcción es sostenida en el tiempo de tener claro una hoja de ruta, la capacidad de gestión y de formar equipos. Obviamente están los fenómenos en la política, ese que aparece de un día para el otro y dice quiero ser tal cosa. Y bueno, a partir de los fracasos de la dirigencia y de la política se han dado esos fenómenos pero confío en los procesos consolidados en el tiempo".

En ese sentido, agregó: "La experiencia que uno ha adquirido en los primeros cuatro años de Alfredo Cornejo acompañándolo en la gestión y luego en la intendencia estos 8 años que voy a cumplir, donde tuvimos que gobernar en pandemia, en crisis económica, uno ve cómo está la ciudad y la compara con otras ciudades en Argentina y está mucho mejor, obviamente a uno le gustaría que todo estuviera muchísimo mejor, pero en comparación estamos muy bien".

Ulpiano Suarez sobre Milei: "No soy un enemigo"

A pesar de que forma parte de la alianza La Libertad Avanza más Cambia Mendoza, Ulpiano Suarez es crítico cuando lo considera, de la gestión nacional. No tiene reparos de decir públicamente cuando no está de acuerdo con cuestiones vinculadas al Gobierno nacional en general y al presidente Javier Milei en particular.

"Yo no soy un enemigo, ni quiero que vuelva el kirchnerismo", dejó en claro. Pero además, sumó: "Lo mío es coherencia, apoyo decisiones del Gobierno Nacional en cuanto a lograr un orden macroeconómico y bajar la inflación. Pero en ese gran ajuste que ha sido la herramienta fundamental no puede ser que el costo lo paguen los sectores más castigados por la crisis como las universidades, el laburante y los jubilados".

Para terminar, y en sintonía con su candidatura para la gobernación, dijo que no estaba pidiendo respaldos a dirigentes como a los intendentes. "No creo que corresponda ahora pedirle a los intendentes que expresen un apoyo. No pretendo que ninguno diga eso hoy. Lo mejor es que cada uno haga las cosas bien. Los apoyos políticos son importantes, pero en definitiva la que elige es la gente por eso la construcción es en el tiempo", expresó. Dejo de esta manera dejó la puerta abierta para una ¿primaria?