Todos los Sociales del festejo por los 465 años de la Ciudad de Mendoza

La Ciudad de Mendoza celebró en la mañana del lunes 2 el 465 aniversario de su fundación con un acto protocolar y artístico que convocó a vecinos y visitantes en pleno centro mendocino. La propuesta, organizada por la Municipalidad, se desarrolló con acceso libre y gratuito y puso en valor la historia, la identidad y la memoria colectiva de la capital provincial.

La actividad tuvo lugar a las 11.30 en la Plaza Independencia, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, elegido como escenario para revivir los orígenes y el recorrido histórico de Mendoza desde su fundación hasta la actualidad.

El intendente Ulpiano Suarez expresó en su discurso: “Mendoza no es sólo un lugar en el mapa, es una forma de vivir. Es una ciudad pequeña en territorio, pero enorme en impacto; resiliente, ordenada y trabajadora, que transforma límites en oportunidades. Vamos a seguir gestionando con responsabilidad, eficiencia y visión de futuro para que cada decisión mejore la calidad de vida de quienes viven, trabajan y eligen nuestra querida Ciudad de Mendoza”.

Decenas de mendocinos y turistas presenciaron los festejos del aniversario de la Ciudad de Mendoza.

Además, afirmó: “Mendoza nació resiliente, creció en el desierto y se levantó después de un terremoto. Transformamos los límites en oportunidades y convertimos el esfuerzo en cultura. Somos herederos de una ciudad que es cuna de la libertad y que entiende que el progreso no es casualidad: es planificación, diálogo y trabajo constante”.

El jefe comunal subrayó que amar a Mendoza es una tarea diaria y convocó a la comunidad a continuar construyendo de manera conjunta el futuro de la ciudad: “Somos una Ciudad que ocupa apenas el 0,036% del territorio provincial, pero aporta cerca del 20% de su riqueza. Gestionamos todos los días para más de 400 mil personas y lo hacemos con orden, responsabilidad fiscal y sensibilidad social. Amar Mendoza no es una frase, es una tarea diaria que ejercemos desde el corazón”, finalizó

Sociales Aniversario Ciudad de Mendoza-24 Milagros Lostes - MDZ

Un acto aniversario que unió historia y presente

El evento combinó instancias protocolares con intervenciones artísticas especialmente diseñadas para la ocasión. En ese marco, la palabra tuvo un rol central para conectar el pasado con el presente y reforzar el sentido de pertenencia de la comunidad mendocina.

Durante el acto, el historiador Gustavo Capone realizó un recorrido por la historia de la ciudad, invitando a reflexionar sobre los procesos sociales, culturales y políticos que dieron forma a Mendoza a lo largo de más de cuatro siglos.

Gustavo Capone El historiador Gustavo Capone.

Arte y memoria colectiva en el corazón de Mendoza

Uno de los momentos más destacados de la mañana fue la presentación artística inspirada en los orígenes de la ciudad. La coreografía, creada especialmente para el aniversario, buscó conectar con la memoria colectiva del pueblo huarpe y con las raíces precoloniales del territorio.

Actuaron el Ballet Folclórico Mayor, el Ballet Juvenil y el Ballet de Jóvenes de la Ciudad de Mendoza, que ofrecieron un recorrido simbólico por la historia local en un entorno cargado de significado. La propuesta artística permitió revivir hitos fundacionales y reafirmar a Mendoza como Capital Internacional del Vino, integrando tradición e identidad cultural.

El evento contó además con la participación especial de la Banda Militar Paso de los Andes del Liceo Militar General Espejo, que aportó un marco institucional y solemne a la celebración, acompañando los distintos momentos del acto con su música.

Aniversario Ciudad de Mendoza, sociales Milagros Lostes - MDZ

Mendoza: una ciudad con historia

Cada 2 de marzo, Mendoza recuerda su fundación en 1561 por Pedro del Castillo bajo el nombre de “Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja”, en el Valle de Huentata. Forjada desde tiempos precoloniales, con raíces huarpes y la posterior consolidación española, la ciudad desarrolló desde sus orígenes la cultura del agua y el trabajo de la tierra.

A lo largo de su historia, Mendoza atravesó momentos decisivos, como el terremoto de 1861, que marcó profundamente su fisonomía urbana. A partir de esos escombros surgieron espacios fundamentales para preservar la memoria, como el Museo del Área Fundacional y las Ruinas de San Francisco, además de la puesta en valor de la Casa de San Martín.

Sociales Aniversario Ciudad de Mendoza-25 Milagros Lostes - MDZ

Las postales del acto en plaza Independencia

Sociales Aniversario Ciudad de Mendoza-4 Stella Maris Laborde (reina nacional de la Vendimia 1974), José María Videla Sáenz, Esther Sánchez (rectora de la UNCuyo) y el el cónsul español Ramón Blecua Casas. Milagros Lostes - MDZ

Sociales Aniversario Ciudad de Mendoza-17 El intendente Ulpiano Suarez junto a Chichi Espinar. Milagros Lostes - MDZ

Sociales Aniversario Ciudad de Mendoza-20 Fernando, María Delia y Nelly, turistas que nos visitan desde Centroamérica. Milagros Lostes - MDZ

Sociales Aniversario Ciudad de Mendoza-22 Kharla, Carlos e Idalia, de República Dominicana. Milagros Lostes - MDZ

Sociales Aniversario Ciudad de Mendoza-2 Gustavo Capone, Mariana Juri e Iván Martínez. Milagros Lostes - MDZ

Sociales Aniversario Ciudad de Mendoza-3 Diferentes agrupaciones gauchas dijeron presente en la plaza Independencia. Milagros Lostes - MDZ