La Ciudad de Mendoza lanza "Grandes Rebajas del Centro", con descuentos de hasta el 50%

La Cámara de Comercio de la Ciudad de Mendoza pondrá en marcha una nueva edición del programa “Grandes Rebajas del Centro”, en su versión Vendimia, una propuesta que busca dinamizar la actividad comercial y brindar beneficios tanto a vecinos como a turistas en la capital mendocina.

La iniciativa se desarrollará del 3 al 7 de marzo y contará con la participación de numerosos comercios del microcentro, que ofrecerán descuentos que van desde el 20% hasta el 50% en distintos rubros. En esta oportunidad, el foco estará puesto especialmente en el sector textil, en el marco del cambio de temporada.

El programa se consolida como una herramienta clave para incentivar el consumo local en fechas de alta circulación, como Vendimia, combinando promociones con una amplia oferta comercial en el corazón de la ciudad.

Además de acceder a promociones especiales, quienes realicen compras en los locales adheridos podrán participar por premios mediante un sistema de código QR disponible en cada comercio.