La Ciudad de Mendoza tendrá su primer Zoopalooza, un festival a beneficio de animales rescatados

La Ciudad de Mendoza será escenario este domingo 31 de mayo de la primera edición de Zoopalooza, un festival benéfico que reunirá a artistas, emprendedores gastronómicos y amantes de los animales en una jornada solidaria pensada para colaborar con una causa que moviliza a gran parte de la comunidad mendocina.

El evento comenzará a las 13.30 en el Parque Lineal, junto al Gimnasio Huarpes de la Sexta Sección, con una propuesta al aire libre que combinará música en vivo, DJs, food trucks y distintas actividades para disfrutar en familia.

La iniciativa es impulsada por Saturno, una banda de rock integrada por jóvenes músicos mendocinos, junto a agrupaciones y colaboradores que decidieron unir esfuerzos para ayudar a animales rescatados y fomentar la conciencia sobre la protección animal.

Todo lo recaudado durante la jornada será destinado a Moproa (Movimiento por los Animales), organización dedicada al rescate, cuidado y asistencia de animales en situación de abandono.

La entrada será libre y gratuita, aunque quienes deseen colaborar podrán acercar donaciones al stand de la organización. Allí se recibirán alimentos balanceados, insumos veterinarios y distintos elementos necesarios para el funcionamiento cotidiano del refugio.

festival ciudad Música, food trucks y solidaridad en un festival a beneficio de animales rescatados. Prensa Ciudad de Mendoza

Además, durante el evento estará disponible un alias solidario para realizar aportes económicos y acompañar el trabajo que lleva adelante la entidad en distintos puntos de Mendoza.

Arte, comunidad y compromiso ciudadano

Más allá del objetivo solidario, Zoopalooza buscará generar conciencia sobre la importancia de la protección animal y promover el compromiso ciudadano a través de una propuesta cultural y comunitaria abierta a todo público.

La organización destacó que el festival apunta a consolidarse como un nuevo espacio de encuentro en la Ciudad de Mendoza, donde el arte, la música y la empatía funcionen como herramientas para impulsar acciones concretas en beneficio de los animales.

Con espíritu joven, actividades al aire libre y una causa solidaria como eje central, la primera edición de Zoopalooza promete reunir a familias, artistas y vecinos en una jornada atravesada por la música y el compromiso social.