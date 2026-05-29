Habló la mamá de la joven que murió luego de aplicarse la Sputnik V en Córdoba: "No soy antivacunas"

En las últimas horas trascendió un fallo histórico realizado por la Justicia de Córdoba . Se trata del dictamen que afirma que la vacuna Sputnik V fue la causa de la muerte de Melín Sartori el 29 de julio de 2021. Dicha inyección hizo que la joven de 24 años sufriera una trombosis con trombocitopenia tras un deterioro neurológico.

Como resultado, el Ministerio de Salud de la Nación deberá otorgar una indemnización de $95 millones a la familia cuando la sentencia quede firme. En este contexto, la médica María Virginia Ruiz, madre de la joven, dialogó con la prensa local y aseguró que no cuestiona la vacunación en sí.

“No soy antivacuna. Yo soy médica y ya había sido vacunada. Los profesionales de la salud fuimos los primeros en recibirla”, afirmó. Según relató, Melín decidió vacunarse por iniciativa propia debido al trabajo social que realizaba en distintos barrios de Córdoba y en actividades solidarias vinculadas a una fundación.

“Ella se quiso vacunar porque trabajaba en distintos barrios y en una fundación . Poníamos el auto y ella manejaba para trasladar alimentos desde los centros de recaudación hacia los barrios más periféricos”, explicó Ruiz. La médica aseguró que su hija estaba preocupada por la posibilidad de transmitir Covid-19 a personas vulnerables, aun sin presentar síntomas.

Melín recibió la primera dosis de la Sputnik el 15 de julio de 2021. De acuerdo con su relato, las primeras señales de alarma aparecieron luego de una consulta en el Hospital Ferreyra. “Fue después de 48 horas de haber consultado al Hospital Ferreyra , donde no le hicieron ningún estudio y viendo que tenía moretoncitos en la cara y dolor de cabeza, pero nunca tuvo fiebre”, dijo la madre.

En un primer momento, el cuadro fue interpretado como una gastroenteritis debido a un episodio de vómitos. También le realizaron un test PCR para Covid-19 que, según la familia, no fue entregado inicialmente.

Ruiz contó que el estado de salud empeoró durante la madrugada siguiente. “Me dijo que no podía hablar ni mover la mano y ahí volvemos al Ferreyra. Ahí por primera vez le hacen estudios”, señaló.

Tras estudios de coagulación y análisis cerebrales, Melín fue derivada al Sanatorio Mayo. La bioquímica María Verónica Arrieta identificó desde el ingreso la posibilidad de un evento adverso asociado a la vacuna y descartó otras patologías como leucemia o púrpura.

La evolución clínica fue crítica. La joven sufrió coágulos en los senos venosos cerebrales y debió ser sometida a tres cirugías craneales para evacuar hematomas. “Después de las cirugías ya salió con muerte cerebral”, afirmó Ruiz.

El proceso judicial

Por otro lado, María explicó que el proceso judicial comenzó como un reclamo administrativo y no judicial. Su principal preocupación era que se investigara el lote de la vacuna aplicada, ya que otras personas habían recibido dosis del mismo frasco multidosis. También buscaba que el sistema de salud advirtiera a los médicos sobre estas complicaciones para poder actuar a tiempo ante cuadros similares.

Tras distintas presentaciones ante el Ministerio de Salud provincial, farmacovigilancia y el Ministerio de Salud de la Nación, el caso llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, que finalmente falló a favor de la familia.