Últimas horas para aprovechar el descuento de Banco Nación en combustibles antes de una posible suba

Con los precios de los combustibles nuevamente en el centro de la escena y rumores de ajustes para los próximos días, muchos automovilistas aceleraron una costumbre que se repite cada fin de mes: aprovechar promociones bancarias antes de que finalicen. En ese contexto, una de las alternativas más utilizadas por los usuarios de Banco Nación llega a su último día de vigencia mensual y genera un movimiento extra en las estaciones de servicio.

El beneficio, disponible a través de la billetera digital MODO BNA+, permite acceder a un reintegro del 20% en cargas realizadas en estaciones adheridas de distintas marcas del país. La promoción incluye redes como YPF, Shell, Axion Energy, Gulf y DAPSA, y se transformó en una de las herramientas más buscadas por quienes intentan reducir el impacto que tiene el combustible en el presupuesto cotidiano.

Para acceder al reintegro es necesario realizar el pago mediante MODO BNA+ utilizando tarjetas Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación. El descuento se acredita posteriormente según las condiciones establecidas por la entidad financiera.

El esquema vigente contempla una devolución de hasta $10.000 mensuales por cliente, un límite que se alcanza con consumos cercanos a los $50.000. En algunas estaciones Shell, además, puede sumarse un beneficio adicional que amplía el ahorro total para quienes concentran allí sus cargas.

La promoción forma parte del programa de beneficios que Banco Nación mantiene durante el año para fomentar el uso de medios de pago digitales y ofrecer descuentos en rubros de consumo frecuente. Entre ellos, el combustible ocupa un lugar central debido al peso creciente que representa para familias, trabajadores y transportistas.

Playeros Estacion de servicio nafta gas oil combustibles bomberos shell (1) Los conductores misioneros buscan cruzar la frontera para ahorrar hasta 30% del precio en el surtidor. Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

La expectativa por nuevos aumentos

El interés por estas promociones también está relacionado con la evolución de los precios en surtidores. Distintos actores del sector energético estiman que podría haber nuevas actualizaciones en los valores de la nafta y el gasoil durante junio, impulsadas por ajustes impositivos, variaciones cambiarias y mayores costos operativos.

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el porcentaje final de incremento, la posibilidad de una nueva suba llevó a muchos usuarios a adelantar cargas durante los últimos días de mayo para aprovechar tanto los precios actuales como los descuentos disponibles.

Esa combinación explica por qué las promociones bancarias vinculadas a combustibles ganaron relevancia durante el último año. En un escenario de inflación y aumentos periódicos, cualquier reintegro representa una diferencia concreta en el gasto mensual.

Una estrategia cada vez más utilizada

Las entidades financieras intensificaron durante los últimos meses la competencia por captar usuarios mediante descuentos en combustible, supermercados y consumo diario. Banco Nación fue uno de los actores más activos en ese segmento, con promociones que en distintos momentos llegaron a ofrecer reintegros superiores al 20%, dependiendo de la estación de servicio y el período promocional.

Para quienes utilizan el vehículo todos los días, estas herramientas dejaron de ser un beneficio ocasional para convertirse en una estrategia de ahorro planificada. Muchos usuarios organizan sus cargas según los días de promoción, los topes de devolución y las estaciones adheridas.

Mientras tanto, el vencimiento del beneficio mensual vuelve a generar una carrera contrarreloj en las estaciones de servicio. Con la posibilidad de nuevos aumentos en el horizonte y los descuentos todavía disponibles por unas horas más, la combinación aparece como una oportunidad difícil de ignorar para quienes buscan cuidar el bolsillo sin resignar movilidad.