El Banco Nación prepara un beneficio exclusivo para pymes mendocinas: cómo acceder

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, anunció que se concretó una línea de financiamiento especial para pymes mendocinas con distintas entidades financieras. Una de ellas fue la del beneficio exclusivo del Banco Nación . Los detalles de la propuesta.

La misma se denominó "Financiamiento Pellegrini Mi Banco para Pymes", lanzada en el contexto de los 135 años de esta prestigiosa entidad bancaria.

La propuesta contempla condiciones especialmente adaptadas a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas mendocinas, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito, fortalecer el capital de trabajo y acompañar el crecimiento de todos los sectores productivos de la provincia.

La línea está destinada a pequeñas y medianas empresas, bajo cualquier forma societaria o unipersonal, pertenecientes a todos los sectores productivos que desarrollen sus actividades en Mendoza. Para acceder, las firmas deberán estar adheridas a BNA+ Empresas y cumplir con los parámetros de reciprocidad establecidos por la entidad bancaria.

Banco Nación ofrece varios descuentos para este martes a través de MODO BNA+ Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las características del financiamiento del Banco Nación para pymes locales

Entre las principales características del financiamiento se destacan:

Destino: capital de trabajo.

Modalidad: en pesos.

Plazo: hasta 12 meses.

Monto máximo: hasta $300 millones por empresa.

Desembolso: único.

Sistema de amortización: alemán.

Período de gracia: sin período de gracia.

Tasa de interés especial: 23% TNA fija.

La línea contará además con una partida total de $100.000 millones destinada exclusivamente a acompañar las necesidades financieras de las PyMEs.

En este marco, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, destacó la importancia de esta herramienta financiera y el trabajo conjunto realizado para lograr condiciones competitivas para el sector privado provincial: “Desde el Ministerio venimos trabajando de manera sostenida para acercar herramientas concretas que permitan fortalecer a nuestras pymes. En un contexto donde el financiamiento resulta fundamental para sostener la actividad económica, haber logrado una línea con una tasa preferencial del 23 por ciento representa una oportunidad muy importante para las empresas mendocinas”.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el desarrollo económico provincial mediante políticas públicas que promuevan mayor acceso al crédito y mejores condiciones para el crecimiento de las empresas mendocinas.