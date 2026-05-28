El Gobierno lanzó una línea de financiamiento para pymes mendocinas: los detalles

El financiamiento se realizará a través del Banco Nación y busca facilitar el acceso al crédito. La partida total será de $100.000 millones.

El Gobierno de Mendoza anunció una línea de financiamiento a través del Banco Nación destinada a pymes. La iniciativa tiene el objetivo de fortalecer al sector y se enmarca en el 135 aniversario de la entidad bancaria. Según se detalló, la línea contará con una partida total de $100.000 millones.

La propuesta, denominada “Financiamiento Pellegrini Mi Banco para Pymes”, fue lanzada por el ministerio de Producción y está destinada a pequeñas y medianas empresas de la provincia, independientemente de la forma societaria o del sector en el que se desempeñe. Según fuentes oficiales, el objetivo es "facilitar el acceso al crédito, fortalecer el capital de trabajo y acompañar el crecimiento de todos los sectores productivos de la provincia".

En ese sentido, el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, aseguró que desde el Ejecutivo provincial buscan "seguir acompañando al sector productivo con medidas que impulsen la inversión, el empleo y la competitividad", y resaltó que "en un contexto donde el financiamiento resulta fundamental para sostener la actividad económica, haber logrado una línea con una tasa preferencial del 23 por ciento representa una oportunidad muy importante para las empresas mendocinas".

Para poder aplicar, los emprendimientos deberán estar adheridos a BNA+ Empresas y cumplir con los parámetros requeridos por el banco.

Entre las principales características de la línea de financiamiento se especifica que éste debe estar destinado a capital de trabajo. Además, se especifica que el préstamo es en pesos y que tiene un plazo de 12 meses. En cuanto al monto máximo, este está fijado en $300 millones por empresa, con amortización bajo el sistema alemán y tasa de interés especial del 23% TNA fija.