Cómo hacer que ARCA te devuelva dinero por ser monotributista y cuánto se puede ganar

Miles de monotributistas adheridos al régimen simplificado de ARCA pueden acceder durante 2026 a un beneficio poco conocido: la devolución de una parte del dinero pagado mensualmente. El reintegro alcanza a quienes mantuvieron todos sus pagos al día y utilizaron débito automático como medio de pago.

La devolución corresponde exclusivamente al componente impositivo del Monotributo, por lo que no incluye ni aportes jubilatorios ni obra social. El monto varía según la categoría del contribuyente, ya que las escalas superiores tienen una carga tributaria más elevada.

Según la información difundida por distintos medios especializados, el reintegro está destinado a monotributistas que cumplan con estas condiciones:

Desde ARCA explicaron que el dinero se acredita automáticamente en la cuenta bancaria o tarjeta asociada al débito, por lo que no hace falta iniciar un trámite especial.

Monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ

Cómo registrarse en el monotributo en la web de ARCA, ex AFIP Foto: Archivo MDZ

Cuánto dinero devuelve ARCA

El reintegro equivale a una cuota mensual del componente impositivo del Monotributo. Por ese motivo, el monto depende de la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente.

Las categorías más bajas reciben importes menores, mientras que las categorías superiores obtienen devoluciones más altas debido a que pagan una carga impositiva mayor.

Los contribuyentes pueden revisar si recibieron la devolución mediante:

El resumen bancario.

El resumen de la tarjeta de crédito.

La Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA).

En foros y redes sociales, varios usuarios señalaron demoras o problemas para visualizar la acreditación, especialmente en casos donde existían pequeñas deudas pendientes o inconsistencias registrales.

El beneficio continúa vigente en mayo de 2026 y representa un alivio para quienes mantienen una conducta fiscal cumplidora dentro del Monotributo.