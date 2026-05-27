El Tesoro adjudicó US$345 millones, logró un roll over del 114% y fijó la tasa fija en menos del 2% mensual

En una jornada clave, la Secretaría de Finanzas captó ofertas por más de $16 billones en instrumentos en pesos y dólar linked, logrando renovar sus vencimientos con holgura y diversificar la curva de deuda con nuevos títulos en dólares.

En una exitosa operación financiera, el Ministerio de Economía logró adjudicar un valor efectivo total de US$345,64 millones en títulos en moneda extranjera, mientras que en los instrumentos en pesos y dólar linked alcanzó un "roll over" del 114,36% para cubrir los vencimientos del periodo.

Resultados por tipo de instrumento El Tesoro desplegó un abanico de opciones para los inversores, segmentado en cuatro grandes categorías de instrumentos en moneda local y deuda vinculada al tipo de cambio: