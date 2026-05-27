El Tesoro adjudicó US$345 millones, logró un roll over del 114% y fijó la tasa fija en menos del 2% mensual
En una jornada clave, la Secretaría de Finanzas captó ofertas por más de $16 billones en instrumentos en pesos y dólar linked, logrando renovar sus vencimientos con holgura y diversificar la curva de deuda con nuevos títulos en dólares.
En una exitosa operación financiera, el Ministerio de Economía logró adjudicar un valor efectivo total de US$345,64 millones en títulos en moneda extranjera, mientras que en los instrumentos en pesos y dólar linked alcanzó un "roll over" del 114,36% para cubrir los vencimientos del periodo.
Resultados por tipo de instrumento
El Tesoro desplegó un abanico de opciones para los inversores, segmentado en cuatro grandes categorías de instrumentos en moneda local y deuda vinculada al tipo de cambio:
- Tasa Fija: Se destacó la adjudicación de la nueva Letra del Tesoro Nacional Capitalizable (S15S6) con vencimiento el 15 de septiembre de 2026, la cual captó $5,16 billones de valor efectivo con una Tasa Efectiva Mensual (TEM) de corte del 1,99%.
- Ajuste por CER (Inflación): A través de la reapertura de los bonos TZXM7 y TZXS7, se adjudicaron aproximadamente $1,84 billones en valor efectivo total, con tasas reales (TIREA) del 2,00% y 5,06% respectivamente.
- Tasa Variable (TAMAR): El bono TMG28 (vencimiento 2028) sumó $3,76 billones a su circulación actual, con una TIREA asociada del 35,53%.
- Dólar Linked: Las nuevas letras vinculadas al dólar con vencimiento en julio de 2026 (D31L6) y marzo de 2027 (D31M7) adjudicaron en conjunto un valor efectivo superior a los $1,8 billones, con tasas que rondaron el 5,50% y 6,01%.
Fuerte demanda de instrumentos en dólares estadounidenses
En paralelo, el Tesoro licitó bonos denominados y pagaderos exclusivamente en moneda extranjera. Por los bonos BONAR 2027 (AO27) y BONAR 2028 (AO28), se recibieron ofertas por USD 623,53 millones, adjudicándose finalmente un valor efectivo de USD 345,64 millones. Debido a la alta demanda, se aplicaron factores de prorrateo: aproximadamente un 49,75% para el AO27 y un 96,23% para el AO28.