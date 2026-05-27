Alerta vencimientos: el plan de Caputo con el Bonar 2027 para evitar tensiones con los pagos de julio

El ministro de Economía, Luis Caputo , enfrenta este miércoles la última licitación de mayo donde enfrenta vencimientos por $11 billones. A su vez, se espera completar la emisión con del Bonar 2027 (AO27) que, junto al Bonar 2028 (OA28), permitió al equipo económico hacerse de dólares para los pagos de deuda en moneda extranjera en julio.

"La liquidez del sistema financiero continúa siendo holgada y el menú ofrecido esta vez resulta algo más corto y menos agresivo que en licitaciones previas", señalaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

La oferta incluye una nueva LECAP al 15/09/2026 (S15S6), BONCER con vencimiento al 31/03/2027 (TZXM7) y 30/09/2027 (TZXS7), un bono TAMAR al 31/08/2028 (TMG28), dos nuevos Dollar Linked al 31/07/2026 (D31L6) y 31/03/2027 (TZVM7), además de los bonos hard dollar AO27 y AO28.

El mercado no espera giros bruscos en la estrategia financiera del Gobierno, debido a que el menú ofrecido es algo más corto y menos agresivo que en licitaciones previas.

"Será relevante observar el apetito que vuelvan a mostrar los instrumentos dólar linked en un contexto en el que la estabilidad cambiaria sigue consolidada", apuntó PPI.

Dólares

Por otra parte, la Secretaría de Finanzas podría llegar a agotar esta semana el cupo máximo de la emisión de US$2.000 millones para el Bonar 2027. Según el llamado a licitación, el Tesoro podrá colocar hasta US$200 millones en la primera vuelta y hasta US$105 millones adicionales en la segunda, que se realizará el jueves.

"Esta licitación podría seguir acercándolo a los US$4400 millones necesarios para afrontar los pagos de julio, incluso sin contar el desembolso del FMI por US$1000 millones", agregaron desde PPI.