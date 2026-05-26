Impuesto al cheque: cómo funciona el nuevo mecanismo para evitar pagarlo

Una nueva medida de la Comisión Nacional de Valores abrió la puerta a una operatoria financiera que podría reducir el impacto del impuesto al cheque para empresas y operadores del mercado. A partir de cambios en el uso de los E-Cheq dentro del mercado de capitales, ciertas transacciones podrán realizarse con un menor costo impositivo.

La nueva medida de la Comisión Nacional de Valores que impacta en el impuesto al cheque. (Foto: Noticias Argentinas)

La emisión de Obligaciones Negociables está regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y refleja una tendencia creciente entre empresas de diversos sectores. Foto: Noticias Argentinas

La novedad quedó formalizada en la Resolución General 1139 de la CNV, que modificó la forma en que las sociedades de bolsa pueden recibir depósitos de sus clientes. Hasta ahora, los cheques electrónicos debían cumplir condiciones más estrictas para poder operar dentro del mercado de capitales.

Con la nueva reglamentación, se habilitó el uso de E-Cheq con múltiples endosos dentro del mercado de capitales. Esto flexibiliza la operatoria y amplía las alternativas para mover fondos e invertirlos sin tantas restricciones.

El beneficio aparece porque determinadas operaciones podrán concretarse sin atravesar ciertos movimientos bancarios alcanzados por el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Actualmente, ese tributo aplica un 0,6% sobre cada crédito y otro 0,6% sobre cada débito.

Si bien el impuesto al cheque no fue eliminado oficialmente y continúa vigente para las operaciones tradicionales, la nueva herramienta permite reducir parte de ese costo en ciertas transacciones financieras.

Los principales cambios de la nueva reglamentación

Entre las modificaciones más importantes que introdujo la CNV aparecen:

Se eliminó el límite de un solo endoso previo para depositar cheques electrónicos en cuentas comitentes.

Se levantó la restricción técnica que limitaba la emisión de E-Cheq por CUIT.

Se quitó el tope operativo que permitía emitir solo dos cheques diarios desde cuentas de inversión.

Se espera un mayor movimiento en instrumentos financieros de corto plazo por la mayor facilidad para ingresar y retirar fondos.

En el sector financiero consideran que estas medidas podrían impulsar un uso más extendido de los cheques electrónicos y generar nuevas alternativas para reducir costos operativos vinculados al impuesto al cheque.