Llegaron los US$1.000 millones del FMI: las reservas del BCRA alcanzan niveles máximos desde 2019

Con este desembolso tras aprobar la segunda revisión, las reservas tocaron los US$ 47.908 millones. El FMI reclama profundizar reformas en jubilaciones y Ganancias, mientras avala la estrategia del Ejecutivo de cubrir vencimientos de corto plazo mediante la venta de activos públicos.

Argentina recibió este martes un desembolso de 1.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación de la segunda revisión del programa vigente. Con este ingreso, las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se elevaron a 47.908 millones de dólares, marcando su punto más alto desde octubre de 2019.

Un respaldo clave para el programa La transferencia fue confirmada tras la aprobación del directorio del organismo el pasado jueves. Con este giro, el país ya ha recibido aproximadamente el 80% del total acordado en el Programa de Facilidades Extendidas (EFF) firmado hace un año bajo la gestión de Javier Milei.

Antecedentes de desembolsos Abril 2025: 12.000 millones de dólares (con el anuncio de la salida del cepo).

12.000 millones de dólares (con el anuncio de la salida del cepo). Agosto 2025: 2.000 millones de dólares (tras la primera revisión).

2.000 millones de dólares (tras la primera revisión). Mayo 2026: 1.000 millones de dólares (tercer desembolso). Los 5 ejes del compromiso con el FMI El staff report publicado por el organismo detalla las metas que el Gobierno se ha comprometido a cumplir para mantener la estabilidad económica y el crecimiento: