Llegaron los US$1.000 millones del FMI: las reservas del BCRA alcanzan niveles máximos desde 2019
Con este desembolso tras aprobar la segunda revisión, las reservas tocaron los US$ 47.908 millones. El FMI reclama profundizar reformas en jubilaciones y Ganancias, mientras avala la estrategia del Ejecutivo de cubrir vencimientos de corto plazo mediante la venta de activos públicos.
Argentina recibió este martes un desembolso de 1.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras la aprobación de la segunda revisión del programa vigente. Con este ingreso, las reservas brutas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) se elevaron a 47.908 millones de dólares, marcando su punto más alto desde octubre de 2019.
Un respaldo clave para el programa
La transferencia fue confirmada tras la aprobación del directorio del organismo el pasado jueves. Con este giro, el país ya ha recibido aproximadamente el 80% del total acordado en el Programa de Facilidades Extendidas (EFF) firmado hace un año bajo la gestión de Javier Milei.
Antecedentes de desembolsos
- Abril 2025: 12.000 millones de dólares (con el anuncio de la salida del cepo).
- Agosto 2025: 2.000 millones de dólares (tras la primera revisión).
- Mayo 2026: 1.000 millones de dólares (tercer desembolso).
Los 5 ejes del compromiso con el FMI
El staff report publicado por el organismo detalla las metas que el Gobierno se ha comprometido a cumplir para mantener la estabilidad económica y el crecimiento:
Política Fiscal: Equilibrio general mediante la racionalización de subsidios, focalización de la asistencia social y priorización de la infraestructura. El FMI instó a profundizar reformas en los sistemas tributarios y de pensiones.
Estrategia de Financiamiento: El Gobierno planea cubrir los vencimientos de corto plazo a través de deuda local, privatizaciones, venta de activos públicos y préstamos garantizados, con el objetivo de recuperar el acceso a los mercados internacionales de capitales.
Política Monetaria y Cambiaria: Reconstrucción de reservas y mantenimiento de la flexibilidad cambiaria dentro de bandas móviles, interviniendo solo ante episodios de volatilidad excesiva.
Fortalecimiento del BCRA: Se priorizará la recapitalización de la entidad mediante la retención de beneficios (en lugar de transferirlos al Tesoro) y se exigió una mejora en su gobernanza y en la calidad de la difusión de datos inflacionarios.
Sostenibilidad a mediano plazo: El foco sigue puesto en reducir la exposición al financiamiento del propio Fondo a medida que la economía se normaliza.
Este desembolso representa un espaldarazo significativo para la estrategia cambiaria y financiera del Ejecutivo, consolidando las reservas en un contexto donde el Gobierno busca demostrar sostenibilidad en sus metas fiscales y monetarias de cara a la segunda mitad del año.