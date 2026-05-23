El FMI cruzó los datos de inflación del INDEC y afirmó que la medición "está desactualizada"

El Fondo Monetario Internacional volvió a poner bajo revisión el sistema de medición de inflación y aseguró que ya no refleja de forma adecuada la estructura actual de consumo. En el informe técnico que acompaña la última revisión del acuerdo con el país, el organismo apuntó además a la necesidad de actualizar el marco normativo del INDEC.

“La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo”, indicó el staff report del FMI.

El cuestionamiento se inscribe en un contexto en el que el Gobierno mantiene postergada la aplicación de un nuevo índice de precios al consumidor, que ya había sido desarrollado por el INDEC. Esa decisión fue adoptada a comienzos de 2026 por Javier Milei y Luis Caputo , y derivó en la salida de Marco Lavagna del organismo. En su lugar quedó Pedro Lines, técnico del instituto.

El índice en cuestión incorporaba una nueva estructura de ponderaciones basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, con mayor peso de servicios dentro del cálculo inflacionario. Su aplicación quedó suspendida porque, de acuerdo con fuentes oficiales, los índices iban a dar superiores a lo que prefería el presidente, por lo que instó a sostener la medición vigente hasta consolidar la desinflación.

“Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en términos de desagregación y precisión, en parte como reflejo de un año base obsoleto. Las estadísticas del sector externo también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados por fuera del comercio de bienes solo están disponibles de manera trimestral y con un rezago de tres meses”, afirmó el FMI.

En paralelo, el organismo señaló que el funcionamiento institucional del Indec requiere modificaciones. “Al mismo tiempo, el marco institucional que regula al Indec necesita ser modernizado. El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para respaldar los esfuerzos de las autoridades orientados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos”, agregó.

El propio reporte incluye la postura del Gobierno respecto de la implementación del nuevo índice. Allí se sostiene que la publicación del IPC actualizado quedará sujeta a la consolidación del proceso de desaceleración de precios. “En enero, el Indec había anunciado que la actualización de las ponderaciones y categorías del IPC basadas en la encuesta de gastos de los hogares de 2017/2018 sería postergada. Las autoridades prevén publicar el IPC actualizado una vez que el proceso de desinflación esté firmemente consolidado, con asistencia técnica del Fondo para continuar fortaleciendo los arreglos institucionales de las estadísticas oficiales en línea con las mejores prácticas internacionales”, señala el texto.

El informe también recoge la posición oficial sobre la continuidad del compromiso estadístico. “Seguimos comprometidos con la producción y difusión oportuna de datos creíbles y de alta calidad”, indicó el Gobierno, y añadió: “Una vez que la desinflación esté firmemente consolidada, tenemos previsto publicar un nuevo IPC basado en ponderaciones actualizadas. Este proceso contará con el respaldo de asistencia técnica del Fondo, que contribuirá al fortalecimiento continuo de los marcos institucionales de las estadísticas oficiales de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.