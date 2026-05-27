El boleto de colectivo aumentó cinco veces más que la inflación desde que asumió Milei

El precio del colectivo en el AMBA incrementó muy por encima del IPC entre noviembre de 2023 y abril 2026.

Las tarifas del transporte en el AMBA aumentaron muy por encima de la evoclución de la inflación desde que asumió la presidencia Javier Milei. Una de las principales subas la registró el boleto del colectivo, que aumentó cinco veces más que la inflación en el mismo período. La suba en el precio del gasoil y la quita de subsidios fueron los principales factores.

De acuerdo a un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el precio del boleto del colectivo subió entre 1.221% y 1.545% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, según la jurisdicción. Es decir, se multiplicaron por 16 y muy por encima de la inflación acumulada del período, que fue del 303,6%, según el Indec. En términos reales, el incremento fue de entre 228% y 307%.

En tanto, la tarifa de subte tuvo un aumento del 1.668% desde noviembre 2023, de más de 17 veces. Por su parte, deflactado por inflación el subte cuesta hoy 337% más que antes que asumiera Milei, pasó de $80,00 a $1.414.

"El tren se multiplico por 10. Si bien permaneció congelado durante buena parte del período en $280 y tuvo la menor suba nominal entre los tres modos (741%), también superó ampliamente la inflación acumulada del período. Su variación real fue de 119% entre noviembre de 2023 y abril de 2026, pasando de $33,29 a $280,00. A partir de mayo de 2026, la tarifa del tren metropolitano aumentó a $330,00, lo que representa una suba adicional del 17,9% respecto al valor de abril", agregó el CEPA.