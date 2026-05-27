Riesgo país baja a 498 puntos, bonos para arriba y acciones argentinas en Wall Street saltan más de 11%

El índice Merval de la Bolsa de Valores porteña sube casi 5% y los ADR en Wall Street muestran números en verde, con saltos en bancos y energéticas.

Las acciones de empresas argentinas se disparan más de 11% en la Bolsa de Valores de Nueva York, en una jornada muy positiva para los activos argentinos y baja del riesgo país, que quebró la línea de los 500 puntos básicos.

Luego de seis jornadas consecutivas de caída, el riesgo país finalmente quebró la línea de los 500 puntos básicos a partir de la suba de los bonos soberanos que cotizan en Wall Street, los Globales y Bonares que surgieron de la última reestructuración de deuda de 2020.

El índice que mide el banco de inversión JP Morgan marcó poco después del mediodía 498 puntos, una baja de 10 puntos respecto del cierre del día previo. Fue posible gracias al buen desempeño de los bonos que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, con los bonos subiendo hasta 0,5%.

En este contexto, los ADR (acciones argentinas que cotizan en Wall Street) muestran subas generalizadas en los papeles del sector financiero, con mejoras que en el caso del Banco Supervielle se disparan 11,3%, mientras que Banco Macro sube 8,2%, Telecom 7,8% YPF 6,8% de suba y Central Puerto 6,3%.

Bonos en positivo En cuanto a los bonos en Wall Street, los Bonares en dólares arrancaron la rueda con avances en casi todos los papeles, aunque a la tarde algunas bajas llevaron los guarismo al rojo, como el caso del Bonar 20296 que retrocede -0,2% y los Bonares 2030 y 2035 ase mantienen sin cambios.

El resto de los papeles muestran suba de hasta 0,6%, como es el caso del Global 2046, mientras que el Global 2035 avanza 0,2%, lo mismo que el Bonar 2038.