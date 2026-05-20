Wall Street: los activos argentinos suben, mientras el riesgo país se sostiene arriba de los 530 puntos

Los activos argentinos en Wall Street cotizan en verde en la rueda de este miércoles. El riesgo país comprime algunas unidades.

Acciones y bonos tienen una rueda positiva mostrando el entusiasmo del mercado, con subas que trepan más de 5%.

Los activos argentinos en Wall Street cotizan en verde en la jornada de este miércoles. El riesgo país comprime pero se sostiene por encima de los 530 puntos básicos. El Merval se mueve al alza.

La deuda soberana en dólares opera en verde en Nueva York, empujada por el Global 2041 (+1,1%). Los bonos bajo legislación local se mueven en la misma tónica.

El riesgo país se ubica en 532 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,5%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan al alza. La principal suba la registra el ADR de BBVA (+4,9%).