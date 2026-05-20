Mundial 2026: un gigante de Wall Street pronostica la final entre España y Francia

Ya comenzó la cuenta regresiva, restan poco más de tres semanas para el comienzo del Mundial de fútbol y ya acapara la atención de todos, constituyéndose en uno de los eventos del año. Se estima que esta edición de la Copa FIFA 2026 EEUU-México-Canadá marcará récord y tendrá un enorme impacto económico.

Así lo ven desde Wall Street , los estrategas del Bank of América (BofA) que destacan que la Copa Mundial de la FIFA será el mayor evento deportivo jamás realizado con 48 equipos y 104 partidos en 16 ciudades sede. También prevén que el torneo atraiga a más de 6.000 millones de personas, aproximadamente tres cuartas partes de la población mundial, y tendrá una asistencia de 6,5 millones de aficionados, casi el doble del récord anterior.

La encuesta sobre el Mundial 2026 , realizada por BofA Global Research , sugiere que Francia levantará el trofeo en la final, tras derrotar a España. Se espera que Kylian Mbappé sea el máximo goleador y Lamine Yamal el mejor jugador del torneo.

En cuanto al impacto que el evento puede tener en la economía mundial, recuerdan que "el fútbol es el deporte más popular del mundo", mientras la industria deportiva global generó 2,3 billones de dólares en ingresos en 2025, convirtiéndose en la décima economía más grande del mundo, y se prevé que alcance los 3,7 billones de dólares para 2030.

"Un estudio de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que solo la Copa Mundial de 2026 podría añadir alrededor de 41.000 millones de dólares al PIB mundial y sustentar más de 800.000 empleos, de los cuales aproximadamente 185.000 se generarían en EEUU. El total de kilómetros recorridos por todas las personas que viajen para ver los partidos podría triplicar la distancia entre la Tierra y el borde de nuestro sistema solar, lo que beneficiaría a las aerolíneas", señalan desde el BofA.

Solo en EE.UU., el torneo podría generar 6.400 millones de dólares en gasto turístico, 30.500 millones de dólares en producción económica, 17.200 millones de dólares al PIB y aproximadamente 185.000 empleos. "En comparación, se estima que los Juegos Olímpicos de París 2024 generaron entre 6.700 y 11.100 millones de euros (7.300 y 12.100 millones de dólares) en beneficios económicos para la región parisina", recuerdan.

Mundial récord

También se prevé que la Copa Mundial de 2026 sea la más lucrativa de la historia, con unos ingresos totales del ciclo de cuatro años (2023-2026) que se espera aumenten casi un 50%, hasta alcanzar los 11.000 millones de dólares (según los informes presupuestarios de la FIFA), frente a los 7.600 millones generados por la Copa Mundial de Qatar entre 2019 y 2022, señalan desde BM.

"Se prevé que los derechos de transmisión alcancen los 4.300 millones de dólares por primera vez (un 26% más que en 2022), los ingresos por patrocinio se proyectan en 2.700 millones de dólares (un 50% más, un nuevo récord), y los ingresos por venta de entradas y hospedaje se estiman en 3.000 millones de dólares, lo que equivale a los ingresos combinados por venta de entradas de las últimas seis Copas Mundiales", proyectan los analistas.

Pero también hay otros sectores mejor posicionados para beneficiarse de la Copa Mundial incluyen las bebidas, la ropa deportiva, los restaurantes, la radiodifusión, las redes sociales y las apuestas en línea.

Con este panorama sin duda se espera que el Mundial 2026 será, por ahora, algo histórico, y por ello la ola de la inteligencia artificial no estará ausente. Según los analistas del BofA, la Copa del Mundo que suele colarse cada cuatro años entre los eventos con mayor impacto del período, tendrá en esta ocasión una repercusión todavía mayor, al considerar que el torneo está "diseñado para la era digital", por lo que "será el evento deportivo más conectado y con mayor consumo de datos de la historia".

Interacción digital

"La IA, la computación a exaescala, los gemelos digitales, los centros de datos, los robots y los vehículos autónomos son solo algunas de las tecnologías que convergen en este evento. La final podría consumir hasta el 7% del tráfico global de internet, ya que la audiencia se está desplazando decisivamente de la televisión tradicional a las plataformas de streaming, móviles y redes sociales", prevén.

Además, señalan que "la interacción digital ya rivaliza con la radiodifusión tradicional, convirtiendo a más de 6.000 millones de espectadores pasivos en participantes en tiempo real a través de múltiples pantallas y plataformas".

Así, cree que esta edición del mayor evento futbolístico será "un escaparate mundial de inteligencia artificial y humana", puesto que "este torneo marca la transición de la inteligencia artificial de herramienta de apoyo a capa de control". "Se prevé que se generen más de 90 petabytes de datos directos del torneo. La creación total de datos podría superar los 2 exabytes una vez que se incluyan la IA, las simulaciones, la transmisión en directo y las plataformas sociales. La IA analizará miles de métricas de rendimiento en tiempo real, impulsará réplicas digitales de los estadios y coordinará las operaciones en tres países", vaticinan desde BofA.