La nueva barrera para conseguir trabajo: cuando te entrevista una Inteligencia Artificial

Hace unos días me entrevistaron para una nota de la agencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El tema: las entrevistas de trabajo realizadas por inteligencia artificial . Les hablé de transformación, de responsabilidad humana, de la inevitabilidad del cambio.

Pigliucci —filósofo contemporáneo, biólogo evolucionista y uno de los mejores divulgadores del estoicismo que existen— escribió un libro que se llama Estoicismo: guía práctica. No es un texto antiguo ni un tratado inaccesible. Es un manual de vida para el mundo que estamos viviendo.

Y hay una idea que aparece en las primeras páginas y no te suelta: la dicotomía de control. Epicteto la formuló con precisión brutal: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. La sabiduría consiste en distinguir las unas de las otras, actuar con determinación sobre las primeras y soltar —sin angustia— las segundas.

Aplicado al mercado laboral de 2026, la pregunta sería: ¿qué podés controlar cuando una IA decide si te contratan? No podés controlar que las empresas usen algoritmos de selección. No podés controlar los datos con los que esa IA fue entrenada, ni los sesgos que esos datos incorporan, silenciosa y sistemáticamente.

No podés controlar que Zara, la IA de la empresa Micro 1, entreviste a diez mil candidatos en una hora y los evalúe por gramática, pensamiento crítico y tono de voz, sin siquiera ver una cara. No podés controlar que un estudio reciente de las universidades de Maryland, Singapur y Ohio haya demostrado que los algoritmos de reclutamiento prefieren currículums generados por IA antes que los escritos por humanos. Esa es la nueva realidad del mercado: la máquina favorece a la máquina.

entrevistas ia Aplicado al mercado laboral de 2026, la pregunta sería: ¿qué podés controlar cuando una IA decide si te contratan? Archivo.

Tampoco podés controlar la velocidad del cambio. En una entrevista reciente, la asesora Liliana Cardone lo dijo sin vueltas: "Quien no incorpora la inteligencia artificial a su trabajo va a estar rezagado". No es amenaza, es una descripción. El mercado laboral se reorganiza en tiempo real, y esperar que la tormenta pase no es una estrategia, es un retiro anticipado del mundo.

Y sin embargo, la socióloga y doctora en Ciencias de la Computación Milagros Miceli pone el dedo en la llaga: detrás de la ilusión de neutralidad algorítmica hay relaciones de poder muy concretas. Los sesgos no son errores técnicos, son la transcripción digital de las desigualdades que ya existen. Quien diseña la IA elige los datos, define los criterios. Y ese alguien no es neutro.

Teniendo el control

Podés controlar tu decisión de aprender. No hay título que te inmunice del cambio, pero sí hay disposición a la actualización permanente que da ventaja real. Las habilidades que la IA no puede replicar —juicio crítico, empatía genuina, liderazgo situacional, creatividad en contextos de incertidumbre— no se desarrollan solas. Se eligen. Se cultivan. Se ejercen.

Cardone lo señaló con claridad: "El juicio humano, la adaptabilidad, el liderazgo... esas habilidades que antes se llamaban blandas hoy toman más fuerza". Podés controlar la demanda de accountability. Como trabajador, como ciudadano, como profesional.

Exigir transparencia algorítmica no es antitecnológico: es ejercicio de justicia. Saber por qué un sistema te rechazó es un derecho reconocido en Europa —tanto por el RGPD como por la AI Act— que en Argentina todavía no existe. Construirlo requiere organización, legislación y voz pública. Eso sí depende de nosotros.

Enfrentar el miedo

Podés controlar tu postura frente al miedo. El estoicismo no niega la incertidumbre: la acepta y actúa igual. Pigliucci cita a Marco Aurelio: "El impedimento a la acción impulsa la acción. Lo que está en el camino se convierte en el camino". La IA no es un obstáculo al trabajo humano. Es una variable nueva en el mismo desafío de siempre: trabajar con dignidad, con propósito y con protección.

Debemos ser prudentes, y no reaccionar con histeria ante el avance tecnológico, pero tampoco ignorarlo. Comprender qué hace la IA, qué no puede hacer, dónde falla y dónde ayuda. Hay que entender la herramienta antes de demonizarla o idolatrarla. Regular sin comprender es tan inútil como comprender sin regular.

entrevista-con-robot El mercado laboral se reorganiza en tiempo real, y esperar que la tormenta pase no es una estrategia, es un retiro anticipado del mundo. Archivo.

Ser justos porque el impacto de la IA en el empleo no es neutral. Los trabajos más repetitivos y los perfiles más vulnerables son los primeros afectados. Una política laboral justa necesita contemplar esa asimetría, no celebrar la eficiencia como si no tuviera un costo social que alguien está pagando.

Ser fuertes para adaptarse va a requerir coraje. Cambiar de rol, de industria, de habilidad, de forma de trabajar. Hay que reconocer que lo que uno sabe hoy puede no alcanzar mañana. Eso no es una derrota: es la condición del aprendizaje permanente. El trabajador del siglo XXI no puede ser frágil frente al cambio.

Tener temple, porque ni apocalipsis ni utopía. Ni "la IA nos va a reemplazar a todos" ni "la IA solo crea oportunidades y progreso". La realidad es más compleja, más gradual y gestionable de lo que los extremos sugieren. El balance importa.

El título de una nota reciente en La Nación lo resumió bien: frente a la IA y el empleo, podemos ser "muy optimistas, si hacemos lo correcto". Esa condicional es todo. El optimismo no viene solo del hecho de que la tecnología avance. Viene de las decisiones que tomamos sobre cómo regulamos ese avance, qué protegemos y qué exigimos de quienes diseñan estos sistemas.

Los trabajadores argentinos merecen acceso a la tecnología que mejore su productividad. También merecen protección legal frente a los sesgos que esa tecnología puede perpetuar. Y merecen que alguien en el Estado piense el trabajo del siglo XXI con la misma seriedad con la que se pensó el trabajo del siglo XX: con legislación, con política pública, con visión de largo plazo.

Lo que depende de vos, hacelo bien. Lo que no depende de vos, entendelo, nombralo y exigí que quienes tienen el poder actúen en consecuencia.

IA121 Los trabajadores argentinos merecen acceso a la tecnología que mejore su productividad. Archivo.

La IA va a seguir tomando entrevistas. La pregunta es qué construimos mientras tanto.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especialista en Derecho del Trabajo y Políticas Públicas de Empleo · Magíster en IA Aplicado a la Justicia.