Las amenazas que asoman detrás del "buen dato" de inflación de abril

La inflación de abril se ubicó en 2,6% mensual , levemente por encima de la estimación de Bloomberg de 2,5%, y el consenso del mercado, con estimaciones que oscilaban entre 2,4% y 2,7%. En términos interanuales, la inflación alcanzó 32,4%, también marginalmente por encima del consenso de 32,25%.

El dato confirma una moderación respecto al mes previo, aunque la desaceleración se explicó en gran medida por el congelamiento de los precios de los combustibles durante el último mes. La medida continuará vigente hasta fines de junio.

La publicación del Indec era particularmente relevante, dado el nivel inusualmente amplio de dispersión en las estimaciones previas al dato. El IPC de la Ciudad de Buenos Aires había anticipado una dinámica algo más moderada, con precios al consumidor subiendo 2,5% mensual y 32,6% interanual.

Sin embargo, el dato nacional finalmente se ubicó ligeramente por encima del consenso , lo que sugiere que el pass-through (traspaso a precios) de los ajustes de precios regulados y combustibles habría compensado parcialmente la moderación observada en alimentos y otros componentes volátiles.

La desinflación sigue en marcha, aunque el proceso continúa mostrando cierta irregularidad. El dato de abril todavía es consistente con una moderación gradual de la inflación, pero aún no con una convergencia clara hacia niveles cercanos al 2%. En este sentido, el registro refuerza la idea de que la próxima etapa de desinflación será más compleja, especialmente porque los ajustes de precios relativos y la inercia indexatoria continúan limitando la velocidad de desaceleración.

Reacción del mercado

La reacción del mercado fue constructiva. En los instrumentos a tasa fija, el tramo corto se mantuvo estable o con una leve baja en rendimientos, mientras que el tramo largo mostró una fuerte recuperación. En la curva CER, el movimiento fue más contenido, sin cambios relevantes en gran parte de la curva, excepto en el tramo muy largo —particularmente los vencimientos 028/2029— que también registraron importantes subas.

Para mayo esperamos una inflación de 2,3%, una nueva baja respecto de abril.

* Federico Filipini, Economista Jefe de Adcap Grupo Financiero.