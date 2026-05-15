Inflación y expensas: la desaceleración que alivia a la clase media

Un informe privado revela que las expensas promedio cayeron por segundo mes consecutivo, evidenciando un cambio de dinámica frente a la inflación.

El proceso de desaceleración inflacionaria comenzó a mostrar señales más visibles también en uno de los gastos más sensibles para la clase media urbana: las expensas. Según un relevamiento privado sobre más de 150.000 hogares de todo el país, en abril las expensas promedio registraron su segunda caída mensual consecutiva y consolidaron un escenario de mayor estabilidad luego de las fuertes subas de 2025.

El informe, elaborado por Octopus Proptech, reveló que la expensa promedio por unidad funcional se ubicó en $257.650 durante abril de 2026, con una baja del 0,80% respecto del mes anterior. En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, el incremento alcanza apenas el 1,33%, muy lejos del 37,97% que habían acumulado las expensas durante todo 2025.

Expensas y economía: un respiro para la clase media El dato aparece además en simultáneo con la inflación de abril, que mostró una nueva desaceleración y le dio al Gobierno un respiro en uno de los principales frentes económicos y políticos de la gestión: la estabilidad de precios. En ese contexto, las expensas empiezan a reflejar una dinámica distinta a la observada durante gran parte de los últimos dos años, cuando funcionaban como uno de los gastos que más rápidamente absorbían aumentos de salarios, tarifas y costos de mantenimiento.

“Después de un 2025 con subas fuertes, hoy vemos un cambio de dinámica: las expensas dejaron de correr detrás de la inflación y entraron en una etapa de mayor estabilidad. En este contexto, empiezan a aparecer algunas señales positivas para el Gobierno en términos de orden de precios”, sostuvo Nicolás Baccigalupo, de Octopus.

El relevamiento muestra además que cuatro rubros concentran más del 75% del gasto total de los consorcios, lo que deja poco margen para ajustes bruscos en el corto plazo. Los principales componentes son sueldos y cargas sociales (28,5%), mantenimiento de partes comunes (17,4%), abonos de servicios (17,1%) y servicios públicos (13,5%).