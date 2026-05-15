Hantavirus: científicas argentinas descubrieron un procedimiento que podría prevenir el contagio

El hantavirus volvió a instalarse en la agenda sanitaria internacional luego de la muerte de tres personas que se contagiaron durante un viaje a bordo del crucero MV Hondius . Los casos generaron preocupación debido a que la cepa involucrada fue la variante Andes , considerada la más relevante por haber documentado transmisión entre humanos .

En la Argentina , el hantavirus es objeto de investigaciones desde hace años, especialmente por la circulación de dicha cepa en distintas regiones del país.

En ese contexto, un grupo de científicas argentinas comenzó a evaluar los efectos de un spray nasal que contiene carragenina , un compuesto natural derivado de algas rojas . El estudio se desarrolla en el Servicio de Biología Molecular del Laboratorio Nacional de Referencia de Hantavirus del Departamento de Virología del INEI-ANLIS “Carlos Malbrán”.

La investigación tomó como antecedente los trabajos realizados durante la pandemia de coronavirus , cuando la carragenina fue analizada por su posible acción antiviral frente al Covid-19. Según explicó la investigadora Andrea Vanesa Dugour, los primeros ensayos comenzaron en 2020 en la Fundación Casará.

“Empezamos con ensayos in vitro de laboratorio para evaluarlo y vimos que inhibe la replicación del virus y eso nos permitió seguir avanzando hacia un ensayo clínico con personal de la salud”, señaló Dugour sobre las investigaciones realizadas durante la pandemia.

Vacunas nasales covid .jpg La carragenina fue analizada por su posible acción antiviral frente al Covid-19. Imagen ilustrativa.

Qué resultados tuvo la carragenina durante la pandemia de coronavirus

De acuerdo con los datos obtenidos en ese ensayo clínico, el uso del spray nasal cuatro veces por día cada seis horas redujo en un 80% los contagios de coronavirus entre médicos y enfermeros expuestos al virus. A partir de esos resultados, las investigadoras decidieron evaluar el comportamiento del compuesto frente al hantavirus.

Actualmente, el trabajo se encuentra en etapa basal y de laboratorio. Las científicas realizaron ensayos in vitro con células infectadas por la cepa Andes y observaron actividad antiviral del spray nasal. Según detalló Dugour, el compuesto actuaría como un “atrapa virus” al bloquear el ingreso del patógeno por la nariz e impedir que alcance los pulmones, donde se producen las formas más severas de la enfermedad.

La investigadora sostuvo que los resultados preliminares son alentadores, aunque aclaró que el estudio todavía no fue publicado y que se requieren más evidencias para confirmar la eficacia preventiva del producto frente al hantavirus.

Las especialistas también remarcaron que el spray nasal no se plantea como tratamiento para personas infectadas, sino como una posible herramienta de prevención complementaria. El producto lleva alrededor de diez años en el mercado y es de venta libre.

La continuidad del proyecto dependerá de nuevas etapas de evaluación y de la posibilidad de ampliar el análisis en escenarios con mayor circulación del virus, algo que permitiría reunir más evidencia sobre el comportamiento de la carragenina frente a la cepa Andes.