Brote de Hantavirus en Argentina: la totalidad de casos confirmados se eleva a más de 100

El hantavirus continúa con circulación en la Argentina y ya suma 102 casos confirmados durante la temporada 2025-2026, según informó el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) difundido por el Ministerio de Salud de la Nación.

De acuerdo con el reporte oficial, en las últimas dos semanas se notificó un nuevo caso correspondiente a una persona con residencia en la Provincia de Buenos Aires . El período analizado comprende desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la semana 17 de 2026.

El informe indicó que la región Centro concentra el 54% de los casos registrados en el país. Dentro de esa región, la provincia bonaerense reúne 43 diagnósticos confirmados .

En paralelo, la tasa de incidencia más alta corresponde a la región del NOA , donde se notificaron 36 casos confirmados. Según el BEN, el 83% de esos contagios se concentró en la provincia de Salta.

El documento oficial también incorporó información sobre el brote detectado la semana pasada a bordo del MV Hondius. Hasta el momento se identificaron ocho casos vinculados al buque, de los cuales seis fueron confirmados y dos permanecen como probables. Tres personas fallecieron.

Las pruebas de PCR y los estudios de secuenciación genómica realizados en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza determinaron que los casos corresponden a la cepa Andes, una variante con circulación en el sur de Argentina y Chile.

Por otra parte, la ANLIS Malbrán informó que la secuencia genética del virus detectado en el crucero presenta un alto grado de parentesco con cepas identificadas en 2018 en la provincia de Neuquén. Sin embargo, las autoridades sanitarias aclararon que todavía no fue posible determinar el origen del brote. Según precisaron, el caso considerado como testigo no permaneció en zonas endémicas de la cepa Andes durante el período estimado para el contagio.

Mientras avanza la investigación epidemiológica, el Ministerio de Salud nacional continúa trabajando junto a las autoridades sanitarias provinciales y mantiene la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países involucrados en el seguimiento del brote.