Brote de Hantavirus: la OMS confirmó 11 casos vinculados al crucero MV Hondius

El brote de hantavirus detectado en el crucero de expedición MV Hondius ha generado una respuesta sanitaria global. Según el último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , ya se asocian al menos 11 casos a este incidente, de los cuales nueve han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio y dos permanecen en condición de "altamente probables".

La noticia cobró relevancia este martes tras confirmarse el contagio de un ciudadano español que había sido evacuado de la nave en las últimas horas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus , brindó detalles de la situación durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , llevando un mensaje de cautela pero también de control sobre el foco infeccioso.

Tedros destacó que las cifras de contagio se han mantenido estables durante la última semana, lo que refleja la eficacia de los protocolos de contención aplicados por los gobiernos involucrados. "No se han producido fallecimientos desde el pasado 2 de mayo", subrayó el titular de la OMS, quien además precisó que todos los afectados se encuentran en aislamiento y bajo supervisión médica estricta para evitar cualquier tipo de transmisión ulterior.

Pese a la estabilidad actual, el organismo no descarta la aparición de nuevos casos en los próximos días. Esto se debe al prolongado periodo de incubación que caracteriza al hantavirus, lo que obliga a mantener el estado de alerta sobre el resto de las personas que tuvieron contacto con la embarcación.

El MV Hondius rumbo a destino

Mientras se gestionan los casos positivos en tierra, el crucero ya partió con el resto de la tripulación hacia los Países Bajos. Se estima que el buque llegará a puerto el próximo domingo, donde se espera que las autoridades sanitarias locales realicen nuevas inspecciones y controles preventivos.

Qué es el hantavirus

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores. Aunque su transmisión de persona a persona es poco común, la OMS enfatiza que el aislamiento preventivo es la herramienta principal para mitigar riesgos en entornos cerrados como los cruceros.

Por el momento, la OMS asegura que "no hay nada que apunte a un brote mayor", aunque la vigilancia epidemiológica continuará activa hasta que se cumplan los plazos de seguridad tras el último contacto de riesgo detectado en la nave.